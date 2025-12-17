Avanza en Nueva York Muerte Asistida: ¿Quiénes Podrían Solicitarlo?

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció este miércoles 17 de diciembre de 2025 un acuerdo con los líderes legislativos estatales para aprobar la Ley de Ayuda Médica para Morir, que permitirá a personas con enfermedades terminales terminar sus vidas mediante medicamentos recetados.

En un artículo de opinión publicado en el Albany Times Union, Hochul expresó su respaldo a la propuesta e indicó que el acuerdo incluirá salvaguardias adicionales a la legislación. La gobernadora, quien es católica, manifestó que su decisión se basó en testimonios de neoyorquinos en situaciones de dolor y sufrimiento, así como en conversaciones con sus hijos, mientras consideraba también las objeciones de grupos religiosos que ven en esta medida una violación a la santidad de la vida.

"Me enseñaron que Dios es misericordioso y compasivo, y nosotros también debemos serlo", escribió Hochul.

Esto incluye permitir una opción misericordiosa a aquellos que enfrentan lo inimaginable y buscan consuelo en sus últimos meses en esta vida

Un portavoz de Hochul confirmó que la gobernadora firmará la ley el próximo año con las modificaciones incorporadas. Con esta decisión, Nueva York se sumaría a una docena de estados y al Distrito de Columbia que ya permiten el suicidio asistido médicamente. Recientemente, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, firmó el viernes una legislación similar que permitirá a los residentes con enfermedades terminales de ese estado elegir terminar con sus vidas.

La propuesta se presentó inicialmente en 2016, pero enfrentó años de estancamiento debido a la oposición de la Conferencia Católica del Estado de Nueva York y otros grupos. La organización católica argumentó que la medida devaluaría la vida humana y socavaría el papel del médico como sanador.

Tras el anuncio de la gobernadora, el cardenal Timothy Dolan y los obispos de Nueva York emitieron una declaración conjunta criticando la posición de Hochul.

La declaración sostiene que la decisión:

señala el abandono por parte de nuestro gobierno de sus ciudadanos más vulnerables, diciéndoles a las personas que están enfermas o discapacitadas que el suicidio en su caso no solo es aceptable, sino que es alentado por nuestros líderes electos

Los legisladores de Nueva York aprobaron la legislación durante su sesión regular a principios de este año. Los partidarios de la medida señalaron que reduciría el sufrimiento de las personas con enfermedades terminales y les permitiría morir en sus propios términos.

¿Quiénes podrían solicitarlo?

La Ley de Ayuda Médica para Morir establece criterios específicos para determinar quiénes pueden acceder a esta opción. Únicamente personas con enfermedad terminal y un pronóstico de seis meses o menos de vida podrán solicitarla. La gobernadora especificó que este derecho estará disponible exclusivamente para residentes de Nueva York.

El proceso requiere que el solicitante presente una solicitud por escrito para recibir los medicamentos. Dos testigos deberán firmar el documento para garantizar que el paciente no está siendo coaccionado. Posteriormente, tanto el médico tratante como un médico consultor tendrán que aprobar la solicitud.

Las salvaguardias adicionales acordadas incluyen la confirmación por parte de un médico de que el paciente efectivamente tiene menos de seis meses de vida. Además, un psicólogo o psiquiatra deberá evaluar y certificar la capacidad del paciente para tomar la decisión, confirmando la ausencia de coacción.

La legislación también establece un período de espera obligatorio de cinco días. Se requerirá una solicitud oral escrita y grabada para verificar el libre albedrío del solicitante antes de proceder.

Las instalaciones ambulatorias vinculadas a hospitales religiosos podrán optar por no ofrecer esta alternativa a sus pacientes.

