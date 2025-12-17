La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, nombró hoy, 17 de diciembre de 2025, a Esthela Damián Peralta como la nueva consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, luego de la salida de Ernestina Godoy, quien ahora es la titular de la Procuraduría General de la República (FGR).

¿Quién es Esthela Damián Peralta?

El Gobierno de México dio a conocer, en un comunicado, el perfil profesional de Esthela Damián Peralta; en N+, te decimos quién es la nueva consejera Jurídica del Ejecutivo Federal:

Esthela Damián Peralta es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero y maestra en Educación.

Se desempeñó como secretaria particular de Claudia Sheinbaum Pardo, cuando la presidenta de nuestro país era jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Fue directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México y secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, donde impulsó políticas públicas enfocadas en la protección integral, la transversalización de derechos y el fortalecimiento institucional.

Hasta su nuevo nombramiento como consejera Jurídica, se desempeñó como subsecretaria de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), donde estuvo a cargo de la estrategia de atención a las causas de la violencia, modelo que articula la prevención con visión jurídica, social y de derechos humanos.

Tiene sólida educación jurídica, que ha orientado de manera constante su desempeño en el servicio público y en el ámbito legislativo.

Su formación como abogada y su trayectoria en el servicio público se han caracterizado por un enfoque integral del Derecho, con especialización práctica en Derecho Parlamentario, Fiscal, Administrativo, Derechos Humanos, Derecho Electoral y protección de los derechos de niñas, niños, y juventudes, áreas en las que ha desarrollado una trayectoria reconocida por su consistencia técnica e institucional.

La formación académica y actualización profesional de Damián Peralta incluye estudios y capacitación continua en Derecho Electoral, Derechos Humanos, y Derecho Administrativo, particularmente en aspectos normativos e impositivos, así como en actualización en Cobranza Coactiva y Participación Fiscal.

Esthela Damián ha participado en diversos foros y seminarios especializados en reformas fiscales, políticas de drogas, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, políticas públicas, diversidad familiar, fiscalización gubernamental y ética pública, lo que ha fortalecido su visión jurídica aplicada a la función pública y al diseño normativo.

También, se ha destacado como ponente en diversos foros nacionales e internacionales, como parte de su actividad académica y profesional.

