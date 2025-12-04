En el episodio 118 del Podcast Política Déjà Vu, la periodista Fernanda Caso habla sobre el cambio al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

Esta semana, el Senado de la República confirmó que la nueva titular de la FGR es Ernestina Godoy, quien se desempeñaba como consejera Jurídica de la Presidencia.

Noticia relacionada: Video: Ernestina Godoy Llega a la FGR en "Fast Track": Raymundo Riva Palacio

El debate sobre la autonomía de los fiscales

Supuestamente, Gertz Manero estaría al frente de la FGR hasta 2028, sin embargo, su periodo terminó la semana pasado luego de que el funcionario, de 84 años de edad, renunció a su cargo.

Luego de la renuncia de Gertz Manero, se alentaron los rumores sobre la nueva titularidad de la FGR, que finalmente quedó en manos de Ernestina Godoy, caso que detonó el debate sobre la autonomía de quien esté al frente de la Fiscalía General de la República.

En 2014, México enfrentaba una crisis de rendición de cuentas, luego de la trágica desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Las presión recayó sobre Jesús Murillo Karam, entonces fiscal General de la República, quien finalmente fue relevado de su cargo.

Pero su sucesor, Raúl Cervantes, también fue criticado por encubrir al poder, por lo que fue conocido como el “fiscal carnal”.

A finales de 2018, se hicieron reformas para que el nombramiento del fiscal no solo dependiera del presidente de la República, sino también del Senado.

Fue entonces que sorprendió el perfil que propuso Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para encabezar la FGR: Alejandro Gertz Manero.

En este episodio de Política Déjà Vu, Fernanda Caso platica con la abogada Ana Laura Magaloni sobre los retos que enfrenta la Fiscalía General de la República, más allá de la independencia de los fiscales.

No te pierdas cada semana un nuevo episodio del Podcast Política Déjà Vu, con los temas más relevantes que acontecen en México y el mundo.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT