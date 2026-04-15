Dan Arresto Domiciliario a Esposa de Exgobernador César Duarte, Bertha 'O', en Texas, EUA

Bertha "O", esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, recibió arresto domiciliario en Texas, Estados Unidos, luego de permanecer más de 20 días en el Centro de Procesamiento de Inmigración de dicho país.

De acuerdo con los primeros reportes, el titular de la Fiscalía de Chihuahua, César Jauregui Moreno, señaló que Bertha "O" obtuvo el beneficio por parte de un juez para que pudiera estar en su domicilio.

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“El juez por el que lleva el caso del asunto de migración le dio el beneficio de estar en su domicilio”, afirmó.

En tanto, señaló que permanecerá en su vivienda en ese lugar hasta que se realice la audiencia en donde se determinará su situación.

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¿Qué pasará con Bertha 'O', esposa de César Duarte?

Asimismo, Jauregui señaló que se entregaron los documentos para solicitar su extradición por dos órdenes de aprehensión que emitió un juez de control del estado de Chihuahua; lo anterior porque Bertha "O" es señalada por los delitos de peculado agravado y robo.

Es importante señalar que la esposa del exgobernador César Duarte fue detenida a finales de marzo en una zona residencial ubicada en El Paso, Texas. Luego de su aseguramiento fue enviada al centro de procesamiento de inmigración, justo a un costado de las instalaciones de la Patrulla Fronteriza.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la han señalado por su presunta participación en la estructura financiera de su esposo.

Debido a que se le ha vinculado con la propiedad y administración de diversos ranchos, empresas ganaderas y propiedades inmobiliarias que fueron aseguradas por el gobierno estatal como parte de la "Operación Justicia para Chihuahua".

Sus cuentas fueron bloqueadas por la UIF como parte de las investigaciones sobre el presunto desvío de recursos públicos hacia cuentas personales y de familiares.

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