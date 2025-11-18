Video Muestra Momento en que Trump Dice “Cállate, Cerdita” al Referirse a Reportera

El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, sigue en la polémica luego de un comentario ofensivo sobre una periodista.

Un video publicado por por la organización Occupy Democrats, muestra el momento en que Trump le dice “cállate, cerdita”, cuando ella, junto con un grupo de periodistas, lo cuestiona sobre el tema del pederasta Jeffrey Epstein.

Los hechos se registraron hace unos días durante una rueda de prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, sin embargo, hasta hoy se dio a conocer el ataque verbal del presidente estadounidense contra la periodista.

Trump y el caso Epstein

Sobre el caso Epstein, el presidente Donald Trump dijo ayer lunes que estaría "totalmente a favor" de firmar una ley para forzar la publicación de los documentos del pederasta Jeffrey Epstein si esta se aprueba en el Congreso, aunque insistió en que le da "pena" que esta polémica opaque el trabajo de su Gobierno.

Creo que hemos hecho una labor excelente, y me da mucha pena que esto desvíe la atención del buen trabajo que hemos hecho. Así que estoy totalmente a favor (de apoyar la legislación sobre Epstein). Ya sabes, hemos entregado 50,000 páginas (...) pero nunca es suficiente.

Trump insistió en que no se opondrá a que el Departamento de Justicia libere miles de documentos relacionados con el caso de su antiguo aliado, acusado de tráfico sexual.

También reiteró su desvinculación con el pederasta. "No tenemos nada que ver con Epstein. Los demócratas sí", agregó el mandatario tras la salida a la luz de correos del financiero neoyorquino donde el nombre de Trump aparece al menos unas 1,000 veces.

Después de semanas de mensajes en contra de las voces que - incluso dentro de su propio partido- pedían la publicación de todos los archivos de Epstein, el presidente dio un giro y pidió este domingo a los republicanos que apoyen la difusión de los documentos en un voto previsto para el martes en la Cámara de Representantes.

Este cambio de postura coincide con el incremento de la presión pública y tras la publicación la semana pasada por el Congreso de unos 23,000 archivos que incluyen correos del financiero que sugieren que el ahora presidente sabía de sus crímenes y que había pasado "horas" con una de las víctimas.

