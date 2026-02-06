Casa Blanca Defiende a Trump; Así Justifica Publicación de Video Racista contra los Obama

Este viernes, 6 de febrero de 2026, la Casa Blanca salió en defensa del presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump. Te decimos cómo justificó el video racista contra los Obama.

Cabe recordar que el video publicado en la cuenta oficial de Donald Trump en Truth Social repite afirmaciones falsas sobre la empresa de recuento de votos Dominion Voting Systems, que según su versión ayudó a robarle las elecciones de 2020, y al final del fragmento aparecen superpuestos los rostros de Michelle y Barack Obama en cuerpos de monos, acompañado de la canción The Lion Sleeps Tonight.

Casa Blanca justifica publicación de video racista de los Obama

La Casa Blanca justificó la publicación en la cuenta de Donald Trump de un video en el que se veía a Barack y Michelle Obama caracterizados como monos, asegurando que fue un error de un "empleado" y que el mensaje ya ha sido borrado.

Un miembro del personal de la Casa Blanca realizó la publicación por error. Ya ha sido eliminada", declaró un funcionario de la Casa Blanca.

Previamente, la portavoz de Trump, Karoline Leavitt, había calificado de "falsa indignación" la reacción a este post.

Con información de N+ y AFP.

