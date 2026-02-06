Políticos Demócratas Condenan Video Difundido por Trump en el Que Aparecen los Obama como Monos

Una vez más, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está en medio de la polémica al publicar un video conspirativo que, según él, explicaría su derrota electoral en 2020.

Pero no solo fue la difusión de este video a través de su plataforma Truth Social ni el tema que tocó, sino que al final del mismo aparecen superpuestos los rostros de Michelle y Barack Obama en cuerpos de monos.

Este fragmento aparece casi al final de la grabación de poco más de un minuto, acompañado de la canción The Lion Sleeps Tonight.

Este fragmento del video provocó que políticos demócratas condenaran la publicación de Trump, de quien dijeron tiene un "comportamiento asqueroso".

¿De qué trata el video de Trump?

El video colgado por la cuenta oficial de Donald Trump repite afirmaciones falsas sobre la empresa de recuento de votos Dominion Voting Systems, que según su versión ayudó a robarle las elecciones de 2020.

A pesar de la polémica, el posteo se mantiene en la cuenta del mandatario, al tiempo que ha recibido miles de "me gusta" en su propia red social.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newson, posible aspirante presidencial demócrata para 2028, dijo que se trató de un comportamiento asqueroso del presidente y llamó a los republicanos a denunciarlo.

Mientras que Ben Rhodes, ex alto asesor de seguridad nacional y estrecho confidente de Barack Obama, también condenó las imágenes.

Dejen que Trump y sus seguidores racistas se obsesionen con la idea de que los estadounidenses del futuro considerarán a los Obama como figuras queridas, mientras que a él lo verán como una mancha en nuestra historia

Obama ha sido el único presidente afroamericano en la historia de Estados Unidos y en las pasadas elecciones respaldó a Kamala Harris, quien finalmente perdió ante Trump.

