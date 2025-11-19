Cristiano, Musk, Cook, Dell, Infantino y Más Invitados a Cena de Trump en Honor a Príncipe Saudí.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció una cena en honor al príncipe saudí Mohamed bin Salmán, en medio de la polémica por las acusaciones contra este último por su implicación en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. En N+ te contamos quiénes asistieron a la convivencia, entre empresarios de gigantes tecnológicos, sector energético, banca y la industria automotriz, junto con Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más famosos del mundo.

El evento en la Casa Blanca congregó a un centenar de invitados, quienes acudieron con vestimenta de gala para celebrar la visita del príncipe heredero de Arabia Saudita, quien logró la compra de los ansiados cazas F-35 y un estatus militar especial de parte del Mandatario, luego de anunciar la inversión de casi un billón de dólares en Estados Unidos.

¿Quiénes fueron los invitados a la cena?

Oficialmente, Washington no ha ofrecido una lista de los asistentes, sin embargo, por reportes en fotografías, videos, informes en redes sociales y medios locales, se reportó quiénes fueron algunos de los invitados.

Entre los más destacados estuvieron el futbolista Cristiano Ronaldo y su esposa, la modelo hispano-argentina Georgina Rodríguez, que acompañaron la comitiva de Bin Salmán. Pues el lusitano juega en el Al-Nassr de la Liga Profesional Saudí.

Trump elogió al jugador y dijo que su hijo menor, Barron Trump, es un gran admirador del portugués, por lo que prometió presentárselo para ganarse su respeto.

"Esta sala está llena con los más grandes líderes del mundo, tanto de los negocios como de los deportes, y mi hijo es un gran fanático de Ronaldo, y sé que Ronaldo se encuentra aquí.

"Barron lo va a conocer y creo que él respetará a su padre un poquito más después de que se lo presente y por eso le quiero agradecer mucho a Ronaldo", dijo el presidente.

La lista de los asistentes:

Mohamed bin Salmán , príncipe heredero de Arabia Saudita

, príncipe heredero de Arabia Saudita Princesa Rema , representante saudí

, representante saudí Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

y Georgina Rodríguez Gianni Infantino , presidente de la FIFA

, presidente de la FIFA Elon Musk , director ejecutivo de Tesla y SpaceX; propietario de X

, director ejecutivo de Tesla y SpaceX; propietario de X Tim Cook , CEO de Apple

, CEO de Apple Michael Dell , director ejecutivo de Dell Technologies

, director ejecutivo de Dell Technologies Jensen Huang , director ejecutivo de Nvidia

, director ejecutivo de Nvidia Mike Wirth , director ejecutivo de Chevron

, director ejecutivo de Chevron Jane Fraser , presidenta y directora ejecutiva de Citi

, presidenta y directora ejecutiva de Citi Mary Barra , directora ejecutiva de General Motors

, directora ejecutiva de General Motors William Clay Ford Jr. , presidente ejecutivo de Ford Motor

, presidente ejecutivo de Ford Motor Melania Trump , esposa del presidente

, esposa del presidente Donald Trump Jr , hijo del presidente

, hijo del presidente Barron Trump , hijo del presidente

, hijo del presidente JD Vance , vicepresidente de Estados Unidos y su esposa, Usha Vance

, vicepresidente de Estados Unidos y su esposa, Usha Vance Howard Lutnick , secretario del Comercio de Estados Unidos

, secretario del Comercio de Estados Unidos Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes y su esposa, Kelly Johnson

En su discurso en la cena, Trump subrayó la fortaleza de la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita, y dedicó varios pasajes a elogiar al príncipe heredero, a quien llamó su amigo. Afirmó que Bin Salmán fue clave para avances recientes en acuerdos energéticos, inversiones y negociaciones de paz en Medio Oriente.

Todo ello, pese al reporte de la CIA que señaló al príncipe saudí como quien ordenó el asesinato de Jamal Khashoggi, columnista del Washington Post en 2018.

Horas antes, el presidente ya había dicho que Bin Salmán "no sabía nada" del crimen contra el periodista y que este caso "son cosas que pasan".

