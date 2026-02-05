Mujer Pierde Control de su Auto y Choca contra Supermercado en Los Ángeles, EUA; Hay 3 Muertos

El choque de un auto contra una tienda de comestibles dejó al menos tres personas sin vida y seis más lesionadas en el área de Westwood de Los Ángeles, en Estados Unidos; autoridades investigan el caso.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, los hechos ocurrieron en el supermercado 99 Ranch Market en Westwood, cuando una conductora perdió el control y se impactó contra el establecimiento.

Según las autoridades, el vehículo circulaba en el cruce de Westwood Boulevard y Rochester Avenue y cerca de las 12:11pm, chocó contra la tienda. Debido a que se trataba de un supermercado había un alto número de clientes haciendo compras.

Personal de Bomberos reportó que algunas víctimas se quedaron atrapadas bajo el vehículo, y otras fueron impactadas antes de ingresar al local.

Video: Automóvil se Estrelló contra una Tienda en Los Ángeles, California

¿Qué pasará con la conductora que provocó el accidente?

Hasta el momento se sabe que la presunta responsable es una mujer de 70 años de edad aproximadamente. Las investigaciones continúan, por lo que se desconoce si tenía algún padecimiento médico que provocó que perdiera el control o si el percance fue resultado de una falla mecánica.

Además, el teniente de la Policía, Anthony Espinoza, señaló que la conductora perdió el control de su vehículo después de atropellar a un ciclista y luego se desvió hacia la sección de panadería de la tienda.

La conductora está cooperando con los investigadores y se le sometió a una evaluación médica, dijeron funcionarios en el lugar. De momento se desconoce el estado de salud del ciclista.

Respecto a los heridos, el capitán de Bomberos de Los Ángeles, Erik Scott, dijo a medios locales que de las personas lesionadas por el choque en la tienda, dos de ellas se encuentran graves y otras presentan diversas lesiones que no ponen en riesgo su vida.

La zona fue acordonada mientras agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles realizan la reconstrucción de los hechos para esclarecer el caso.

Con información de AP

