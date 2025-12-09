En Estados Unidos fue sentenciada a 14 años de prisión Claudia Patricia Álvarez Hernández, esposa de un líder del Cártel de Sinaloa. Se le encontró culpable de participar en una red de narcotráfico y lavado de dinero.

Sentenciada a 14 años de prisión por narcotráfico

De 38 años de edad, Claudia Patricia Álvarez Hernández es pareja de Jorge Alberto Valenzuela Valenzuela, uno de los líderes de la banda criminal Los Valenzuela, que a su vez está vinculada con el Cártel de Sinaloa.

Un tribunal federal con sede en San Diego, California, sentenció a la mujer a 14 años de prisión por su participación en una conspiración masiva de narcotráfico y lavado de dinero.

El juez Andrew G. Schopler también ordenó la confiscación de más de 5 millones de dólares en relojes de lujo, joyas, vehículos y grandes cantidades de dinero en efectivo incautadas durante este caso.

Según un comunicado del Departamento de Estado, en 2020 la banda criminal de Los Valenzuela se involucró en un conflicto con otro dirigente del Cártel de Sinaloa, Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

Durante, este conflicto murió asesinado Gabriel Valenzuela Valenzuela, cuñado de la sentenciada.

Desmantelan banda de Los Valenzuela en San Diego

Tras este movimiento al interior de la organización criminal, Jorge Alberto Valenzuela, marido de la sentenciada, ascendió como líder y comenzó a traficar grandes cantidades de armas y municiones desde Estados Unidos hacia México.

Fue detenido en 2020 a bordo de una aeronave del grupo criminal. Actualmente, Valenzuela se encuentra detenido en una prisión al sur de California. Espera sentencia tras haber declarado culpable por tráfico de drogas y lavado de dinero.

Las autoridades estadounidenses encontraron que Claudia Patricia Álvarez Hernández se involucró en la organización criminal tras la detención de su marido. Además, las autoridades señalaron que la mujer originaria de Culiacán, Sinaloa, “pudo vivir con lujos gracias a la enorme cantidad de cocaína que Jorge y su organización traficaban”.

La mujer fue detenida en noviembre del 2020, tras un cateo en su residencia en San Diego. Estos golpes llevaron al desmantelamiento de esta célula de Los Valenzuela.

