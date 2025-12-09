Activan Plan contra Cártel de Sinaloa y Cártel de Chiapas y Guatemala: Así Serán Operativos

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, habló sobre la implementación de un plan contra cárteles mexicanos, luego de los hechos violentos registrados ayer en Guatemala.

En conferencia mañanera hoy, 9 de diciembre de 2025, el general Ricardo Trevilla confirmó que un grupo de la delincuencia organizada agredió a personal del Ejército de Guatemala.

Ayer, el ministerio de Defensa de Guatemala informa sobre 12 agresiones por parte de un grupo de la delincuencia organizada a personal del Ejército de Guatemala en Agua Zarca, Huehuetenango, ahí resultó herido un oficial en un pie.

El secretario de la Defensa refirió que luego del ataque en Guatemala, se estableció coordinación con la Sedena para realizar un despliegue con personal de las zonas militares en la frontera y también con personal del Ejército de Guatemala.

Lo que hicieron ayer fue que de inmediato hubo intercambio de información y se desplegó a personal militar en el lado mexicano, en esa área operan dos grupos delincuenciales”

Destacó que se trata del Cártel de Sinaloa y Cártel de Chiapas y Guatemala.

Así serán los operativos en la frontera entre México y Guatemala

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, indicó que los cárteles mexicanos actúan en la línea fronteriza y se desplazan de México a Guatemala y viceversa, por lo que se activará un plan para realizar acciones coincidentes a lo largo de la frontera, con militares de ambos países.

Se estableció que se aplicará un plan para realizar acciones coincidentes a lo largo de la frontera con personal del Ejército mexicano y de Guatemala.

Explicó que las acciones inician hoy y terminarían el 11 de diciembre, sin embargo, podrían prolongarse “por el tiempo que sea necesario”. También, dijo el secretario, se giraron instrucciones a la región aérea del sureste para efectuar vuelos de reconocimiento a lo largo de la frontera del lado mexicano.

