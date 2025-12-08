Violencia de Cárteles Mexicanos en Guatemala; Se Reporta un Muerto

Este lunes, 8 de diciembre de 2025, la policía de Guatemala confirmó que se registraron por lo menos cuatro hechos de violencia por la incursión de cárteles mexicanos del narcotráfico.

El saldo hasta ahora es de un civil muerto y un militar guatemalteco herido por la incursión de cárteles mexicanos, que mantienen pugnas entre sí, a territorio del país centroamericano.

Cabe recordar que en junio de este año un comando armado de presuntos narcotraficantes mexicanos cruzó la frontera de México hacia Guatemala huyendo de agentes de su país que los perseguían tras un incidente armado que dejó a cinco miembros de seguridad muertos.

Narcos mexicanos utilizan drones

David Custodio Boteo, director de la Policía Nacional Civil, dijo que los incidentes se dieron durante la jornada en cuatro distintos pueblos en:

Los departamentos de San Marcos y Huehuetenango, fronterizos con México y al oeste del país.

Hasta ahora son cuatro incursiones en La Mesilla, Nentón, La Democracia en Huehuetenango y en Tacaná en San Marcos, inclusive con drones; los usan como kamikazes, están colocando carteles con mensajes y hay varios microbuses incendiados.

El funcionario explicó que existe una pugna entre cárteles mexicanos por tomar el control de la frontera norte de Guatemala con México y en la pelea algunos intentan cruzar hacia territorio guatemalteco huyendo, y entonces son repelidos por el ejército del país centroamericano.

En un mensaje en video, el Ejército de Guatemala dijo que el soldado herido está fuera de peligro, y que tras el enfrentamiento encontraron armamento, explosivos y drones que fueron confiscados y entregados a las autoridades guatemaltecas para la investigación. También se informó que coordinan la seguridad con el ejército mexicano.

La policía no identificó al civil fallecido, que fue hallado con las manos esposadas y un tiro en la cabeza.



