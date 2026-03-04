Casa Blanca da Actualizaciones Sobre la Guerra con Irán en la Operación "Furia Épica"

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ofreció este miércoles las primeras declaraciones detalladas sobre la Operación "Furia Épica", lanzada el pasado fin de semana, y enumeró los cuatro objetivos militares que el presidente Donald Trump estableció desde el inicio del conflicto con Irán.

Cuatro objetivos, según la Casa Blanca

De acuerdo con Leavitt, la misión contempla: destruir la industria de misiles balísticos del régimen iraní; aniquilar su armada —para lo cual, aseguró, ya se han hundido más de 20 embarcaciones, utilizando un torpedo por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial—; neutralizar a las milicias aliadas de Irán en la región; y garantizar que el país nunca obtenga un arma nuclear.

La funcionaria afirmó que actualmente no hay ningún barco iraní en el Golfo Pérsico, el Estrecho de Ormuz ni el Golfo de Omán.

Lo que dijo Leavitt sobre los resultados

"Podemos afirmar con toda seguridad que, hasta ahora, la Operación Furia Épica ha sido un éxito rotundo", declaró la secretaria de prensa.

Leavitt también señaló que los representantes del régimen iraní en la región han ofrecido, hasta el momento, escasa resistencia a las fuerzas estadounidenses.

Historias recomendadas:

CT