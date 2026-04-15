Congresista de EUA de Origen Iraní Pide Juicio Político contra Hegseth por Crímenes de Guerra

Yassamin Ansari, congresista demócrata por Arizona, ha presentado en Washington una petición para llevar a juicio político a Pete Hegseth. La política de origen iraní señala al director del Pentágono por presuntos crímenes de guerra en Irán.

La demócrata señala al secretario de Guerra por el ataque contra la escuela Minab , ocurrido el 28 de febrero, que dejó un saldo de al menos 175 muertos, en su mayoría estudiantes.

por el ataque contra la escuela , ocurrido el 28 de febrero, que dejó un saldo de al menos 175 muertos, en su mayoría estudiantes. La congresista mencionó que solo el Congreso puede autorizar que Estados Unidos vaya a la guerra.

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Congresista de Arizona pide juicio político a Pete Hegseth

La congresista Yassamin Ansari dio a conocer que presentó una resolución de juicio político contra el secretario de Guerra de Estados Unidos. A través de X, antes Twitter, la representante de Arizona compartió un fragmento del documento presentado en el Congreso, donde acusa a Pete Hegseth por “delitos graves y faltas” vinculados a la guerra en Irán.

La política, reconocida como la primera demócrata estadounidense de origen iraní que llega al Congreso, explicó:

“He introducido artículos de impeachment contra Pete Hegseth por violar su juramento, poner en peligro a los miembros del servicio de Estados Unidos y cometer crímenes de guerra, incluidos ataques contra civiles y una escuela para niñas en Minab, Irán.

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El ataque contra una escuela de niñas que dejó más de 175 muertos

El incidente mencionado por Ansari ocurrió el 28 de febrero del 2026, durante el primer día de la operación Furia Épica. El ataque atribuido a Estados Unidos a una escuela para niñas dejó un saldo de al menos 175 muertos, en su gran mayoría estudiantes.

A partir de un video publicado por la agencia iraní Mehr, el New York Times infirió que solo Estados Unidos podría haber sido responsable por aquel ataque, pues este es el único país involucrado que emplea misiles Tomahawk. El video muestra cómo un misil impacta contra una base naval iraní situada junto a la escuela, lo que indica que el plantel no habría sido el objetivo inicial.

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En su momento, Donald Trump desestimó la posible responsabilidad de Estados Unidos en el ataque a la escuela de niñas. Además, el presidente de Estados Unidos aseguró que podría haber sido obra de Irán, pues sus municiones son “inexactas”:

“En mi opinión y con base en lo que he visto, eso fue hecho por Irán”.

En el anuncio de la solicitud de juicio político, Yassamin Ansari mencionó que la operación en Medio Oriente no fue autorizada por el Capitolio:

“Solo el Congreso puede declarar la guerra; sus acciones exigen una remoción inmediata”.

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