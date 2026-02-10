¿Cuándo Será la Audiencia de Ovidio Guzmán? Corte Federal de Chicago Vuelve a Posponer la Fecha

La audiencia de Ovidio Guzmán ante una corte federal de Chicago, Illinois, fue aplazada al 27 de julio. Guzmán López deberá comparecer ante la jueza Sharon Johnson Coleman.

Este aplazamiento representa otro retraso en el proceso judicial contra el hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán. La Corte del Distrito Norte de Illinois ya había reprogramado previamente la comparecencia del 9 de enero de 2026 al 10 de julio del mismo año 2026.

Espera de sentencia tras declararse culpable

La audiencia tiene como propósito establecer la fecha en que se dictará sentencia contra Guzmán López. El caso corresponde al número 1:09-cr-00383, radicado en la División Este del Distrito Norte de Illinois.

Ovidio Guzmán, conocido con el alias "el Ratón", se declaró culpable el 11 de julio de 2025 por cuatro cargos relacionados con narcotráfico y participación en crimen organizado. Los cargos incluyen dos delitos de empresa criminal y dos de conspiración para tráfico de drogas, algunos con penas que contemplan cadena perpetua.

De la extradición al acuerdo con autoridades

Guzmán López permanece bajo custodia estadounidense desde su extradición desde México el 15 de septiembre de 2023. La extradición formó parte de las acciones del gobierno mexicano contra el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

El acuerdo de culpabilidad firmado el 30 de junio de 2025 formalizó su disposición a cooperar con autoridades estadounidenses a cambio de una posible reducción en su condena. El documento fue presentado ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde también autorizó su transferencia a Chicago.

Los sucesivos aplazamientos prolongan la espera por conocer la condena que enfrentará el hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa.

Historias recomendadas:

CT