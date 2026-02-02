¿Cuándo Termina el Invierno en 2026? La marmota Phil Vaticina Seis Semanas Más

Este lunes 2 de febrero de 2026, la famosa marmota Punxsutawney Phil emergió de su madriguera en Gobbler's Knob, Pensilvania, y vio su sombra. Esto significa que el clima invernal en Estados Unidos se prolongará seis semanas más allá de esta fecha.

Así, el roedor cumplió con la tradición del Día de la Marmota, que desde 1887 convoca a multitudes en esta pequeña localidad situada a unos 100 kilómetros de Pittsburgh.

El evento se realizó en las primeras horas del lunes ante la presencia de cientos de asistentes que esperaban conocer el pronóstico del roedor más famoso del mundo.

Video: Marmota Phil Hace su Pronóstico del Tiempo ¿Cuándo Termina el Invierno?

Una tradición de casi 140 años

El Día de la Marmota tiene raíces en antiguas tradiciones agrícolas europeas que los colonos alemanes trajeron a Pensilvania. La regla es simple: si la marmota sale y ve su sombra debido a un día soleado, regresa a su madriguera asustada, indicando seis semanas más de invierno. Si no ve su sombra por estar nublado, la primavera llegará pronto.

En 139 años de registros, las marmotas que han ocupado el rol de Phil han visto su sombra en 109 ocasiones, convirtiendo el pronóstico de invierno prolongado en la predicción más frecuente.

El índice de acierto del roedor apenas roza el 40 por ciento, según análisis meteorológicos. A pesar de esta precisión limitada, la tradición se mantiene vigente como evento cultural y turístico.

Del folclore a la cultura pop

La festividad alcanzó fama mundial tras el estreno de la película "Groundhog Day" en 1993, protagonizada por Bill Murray. Desde entonces, Punxsutawney recibe visitantes de todo el mundo cada 2 de febrero.

Phil no es la única marmota meteoróloga en Estados Unidos. "Chuck, la marmota de Nueva York, también vio su sombra a primera hora del lunes, lo que significa seis semanas más de clima invernal", según el reporte de Staten Island.

Otras ciudades estadounidenses y canadienses tienen sus propias marmotas locales, aunque ninguna ha alcanzado la fama de Punxsutawney Phil.

¿Cuándo termina realmente el invierno?

Astronómicamente, el invierno en el hemisferio norte finaliza con el equinoccio de primavera, que en 2026 ocurrirá el 20 de marzo. Sin embargo, el pronóstico de Phil sugiere que las condiciones invernales se extenderían hasta mediados de marzo, aproximadamente seis semanas después del 2 de febrero.

El panorama invernal en México

En México, la temporada invernal 2025-2026 tiene características propias. La temporada de frentes fríos inicia oficialmente el 15 de septiembre y concluye el 15 de mayo del siguiente año, según información del Centro Nacional de Prevención de Desastres.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé 48 sistemas frontales entre septiembre de 2025 y mayo de 2026. Esta cifra coincide con el promedio registrado entre 1991 y 2020.

Para el mes de noviembre se pronosticaron seis frentes fríos, igual a la climatología histórica. Estos sistemas generan descensos de temperatura, heladas en zonas altas, vientos intensos, fuerte oleaje y eventos de Norte en las costas del Golfo de México.

El periodo climatológico frío-seco en México abarca de noviembre a abril, por lo que el invierno meteorológico mexicano concluiría hacia finales de abril de 2026, un mes después del término oficial de la estación en el calendario astronómico.

