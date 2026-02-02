México Seguirá Congelado y con Lluvia: ¿Cuándo Llega el Nuevo Frente Frío 33?
N+
El frente frío 33 se acerca a México. Te decimos cuándo llega y qué estados serán los más afectados
COMPARTE:
Este lunes, 2 de febrero de 2026, siguen las bajas temperaturas en varios estados del país. Te decimos cuándo llega el nuevo frente frío 33 a México.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la masa de aire ártico asociada al frente frío número 32, se desplazará hacia el oriente del golfo de México y modificará sus características térmicas, permitiendo un gradual incremento de las temperaturas diurnas en gran parte de la República Mexicana.
Cabe destacar que durante la mañana y noche de hoy el ambiente seguirá siendo frío a muy frío sobre la Mesa del Norte, la Mesa Central y el oriente del país; prevalecerá viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec y con rachas de 40 a 60 km/h en Yucatán y Quintana Roo.
Además, un canal de baja presión prevalecerá sobre el occidente del golfo de México, manteniendo la probabilidad de lluvias y chubascos en estados del noreste, oriente y sureste del país.
Recuerda que en N+, todos los días te informamos sobre el pronóstico del clima. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.
Noticia relacionada: Frío Continúa en CDMX: Alcaldías en Alerta por Temperaturas Congelantes de Mañana 3 de Febrero
¿Cuándo ingresa el nuevo frente frío 33 a México?
La Conagua prevé que para mañana, 3 de febrero de 2026, el nuevo frente frío número 33, se aproximará e ingresará a la frontera norte de México, en interacción con la corriente en chorro subtropical ocasionará vientos fuertes en el norte y noreste del país.
Se pronostica que para el próximo miércoles y jueves, 4 y 5 de febrero, el frente frío 33 y su masa de aire polar asociada, se desplazarán sobre el noreste, oriente y sureste del país, por lo que se prevén un nuevo descenso de las temperaturas para el jueves con chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, pronosticándose lluvias muy fuertes a intensas en: Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
Además de evento de “Norte” muy fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, la península de Yucatán, el istmo y golfo de Tehuantepec. A partir de la noche del miércoles se prevé la caída de nieve o aguanieve en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.
Así estarán las temperaturas más bajas en el país, por el ingreso del frente frío 33 mañana, 3 de febrero de 2026:
- Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Chihuahua.
- Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Sonora y Durango.
- Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.
Historias rcomendadas:
- CDMX, la Ciudad con Más Tráfico del Mundo: ¿Cuáles son los Puntos Más Conflictivos?
- UNAM Avanza en Ranking Mundial 2026; Estas son las Áreas en las que Destacó.
-
¿Qué Va a Pasar en Febrero 2026? Super Bowl LX, Carnavales, Día de la Bandera y Más.
Con información de N+
Rar