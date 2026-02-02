Frío Continúa en CDMX: Alcaldías en Alerta por Temperaturas Congelantes de Mañana 3 de Febrero
Aquí te decimos qué alcaldías entran en alerta por el frío de mañana, 3 de febrero de 2026
El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) activó nuevamente doble alerta por el frío que se va a sentir en varias alcaldías la mañana del martes, 3 de febrero de 2026; aquí los detalles sobre las condiciones del clima en la capital del país, para las próximas horas.
Noticia relacionada: México Seguirá Congelado y con Lluvia: ¿Cuándo Llega el Nuevo Frente Frío 33?
Frente frío 33 se aproxima a México
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío 32 ya va de salida, pero se acerca al territorio nacional el sistema frontal 33, que causará bajas temperaturas y lluvias, en gran parte del país.
Cabe descartar que este lunes, la Ciudad de México amaneció con alertas naranja y amarilla por las bajas temperaturas que se registraron en la capital del país.
De acuerdo con la alerta, las zonas altas de la CDMX registraron temperaturas de hasta 1 grado centígrado; mientras que en gran parte de la capital la temperatura mínima fue de entre 4 y 6 grados centígrados.
Según el pronóstico del tiempo del SMN, la Ciudad de México no registrará lluvias por la tarde de este lunes; sin embargo, las temperaturas bajarán para el amanecer de mañana, 3 de febrero de 2026.
Noticia relacionada: ¿Cuándo Termina el Invierno en 2026? La marmota Phil Vaticina Seis Semanas Más
Alcaldías de CDMX en alerta por frío
La Secretaría de Gestión Integral de Riegos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México informó este lunes cuáles son las alcaldías en alerta naranja y amarilla por el frío del 3 de febrero de 2026 y son las siguientes:
Alerta naranja
- Tlalpan
- Milpa Alta
Alerta amarilla
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Tláhuac
- Xochimilco
En Tlalpan y Milpa Alta se prevén temperaturas congelantes de entre 1 y 3 grados centígrados, entre la media noche y las 08:00 horas del martes.
Mientras que en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco se esperan temperaturas de entre 4 y 6 grados centígrados, también desde la media noche y hasta las 08:00 horas del 3 de febrero de 2026.
Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del martes 03/02/2026 en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 2, 2026
Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del martes 03/02/2026… pic.twitter.com/5d76hwa9nZ
