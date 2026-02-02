Frío Continúa en CDMX: Alcaldías en Alerta por Temperaturas Congelantes de Mañana 3 de Febrero

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) activó nuevamente doble alerta por el frío que se va a sentir en varias alcaldías la mañana del martes, 3 de febrero de 2026; aquí los detalles sobre las condiciones del clima en la capital del país, para las próximas horas.

Frente frío 33 se aproxima a México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío 32 ya va de salida, pero se acerca al territorio nacional el sistema frontal 33, que causará bajas temperaturas y lluvias, en gran parte del país.

Cabe descartar que este lunes, la Ciudad de México amaneció con alertas naranja y amarilla por las bajas temperaturas que se registraron en la capital del país.

De acuerdo con la alerta, las zonas altas de la CDMX registraron temperaturas de hasta 1 grado centígrado; mientras que en gran parte de la capital la temperatura mínima fue de entre 4 y 6 grados centígrados.

Según el pronóstico del tiempo del SMN, la Ciudad de México no registrará lluvias por la tarde de este lunes; sin embargo, las temperaturas bajarán para el amanecer de mañana, 3 de febrero de 2026.

Alcaldías de CDMX en alerta por frío

La Secretaría de Gestión Integral de Riegos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México informó este lunes cuáles son las alcaldías en alerta naranja y amarilla por el frío del 3 de febrero de 2026 y son las siguientes:

Alerta naranja

Tlalpan

Milpa Alta

Alerta amarilla

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Tláhuac

Xochimilco

En Tlalpan y Milpa Alta se prevén temperaturas congelantes de entre 1 y 3 grados centígrados, entre la media noche y las 08:00 horas del martes.

Mientras que en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco se esperan temperaturas de entre 4 y 6 grados centígrados, también desde la media noche y hasta las 08:00 horas del 3 de febrero de 2026.

Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del martes 03/02/2026 en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.



Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del martes 03/02/2026… pic.twitter.com/5d76hwa9nZ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 2, 2026

