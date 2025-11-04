El cierre del gobierno de Estados Unidos se perfila a ser el más largo tras la decimocuarta votación fallida en el Senado. En su día 35, el cierre del gobierno estadounidense ha igualado el récord del cierre federal más largo de la historia, similar en la duración al que comenzó en diciembre de 2018, en el primer mandato del presidente Donald Trump.

Por ahora, los legisladores republicanos y demócratas siguen sin llegar a un acuerdo para encontrar una solución de financiación para el gobierno. Mientras tanto, las consecuencias del cierre se agravan.

Video. Cierre de Gobierno de EUA Cumple 35 Días; Podría ser el Más Largo de la Historia

En las últimas cinco décadas, todos los presidentes, excepto George W. Bush y Joe Biden, han tenido cierres de gobierno de al menos unos días. Durante sus mandatos, Bill Clinton, Jimmy Carter y Barack Obama experimentaron cierres que duraron más de dos semanas.

¿Cuál ha sido el cierre de gobierno más largo en EUA?

El cierre de gobierno más largo en Estados Unidos sucedió durante el primer mandato de Donald Trump y duró 35 días (de diciembre de 2018 a enero de 2019).

¿Cuándo comenzó el cierre del gobierno del segundo mandato de Trump?

El cierre actual del gobierno de Donald Trump comenzó en la medianoche del 1 de octubre, luego de que el Congreso no logró aprobar un nuevo presupuesto, lo que representa el cuarto cierre durante la presidencia de Trump.

¿En qué posición se ubica este cierre entre los más largos de la historia?

El cierre igualará o superará el récord del más largo de la historia en las siguientes fechas:

Martes 4 de noviembre ( 35 días ): Si el cierre continúa hasta el 4 de noviembre y finaliza, igualará el récord del más largo de la historia.

): Si el cierre continúa hasta el 4 de noviembre y finaliza, igualará el récord del más largo de la historia. Miércoles 5 de noviembre ( 36 días ): Si el cierre se extiende hasta el día 36, se convertirá en el cierre federal más largo en la historia de Estados Unidos.

): Si el cierre se extiende hasta el día 36, se convertirá en el cierre federal más largo en la historia de Estados Unidos. Hasta ahora, este cierre es el segundo más largo en la historia estadounidense.

Ya superó el cierre de 1995-1996, que duró 21 días debido a un desacuerdo presupuestario entre el presidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, y el presidente Bill Clinton. Duró desde el 16 de diciembre de 1995 hasta el 6 de enero de 1996.

Cronología de los cierres del gobierno estadounidense

Año de cierre de gobierno Presidencia y días que duró 1976 Bajo la presidencia de Gerald Ford. Duró 11 días. 1977 Bajo la presidencia de Jimmy Carter. Duró 12 días. 1977 Bajo la presidencia de Carter. Duró ocho días. 1977 Bajo la presidencia de Carter. Duró ocho días. 1978 Bajo la presidencia de Carter. Duró 17 días. 1979 Bajo la presidencia de Carter. Duró 11 días. 1981 Bajo la presidencia de Ronald Reagan. Duró dos días. 1982 Bajo la presidencia de Reagan. Duró un día. 1983 Bajo la presidencia de Reagan. Duró tres días. 1984 Bajo la presidencia de Reagan. Duró dos días. 1984 Bajo la presidencia de Reagan. Duró un día. 1986 Bajo la presidencia de Reagan. Duró un día. 1987 Bajo la presidencia de Reagan. Duró un día. 1990 Bajo la presidencia de George H.W. Bush. Duró cuatro días. 1995 Bajo la presidencia de Bill Clinton. Duró cinco días. 1996 Bajo la presidencia de Clinton. Duró 21 días. 2013 Bajo la presidencia de Barack Obama. Duró 17 días. 2018 Bajo la presidencia de Donald Trump. Duró tres días. 2019 Bajo la presidencia de Trump. Duró 35 días. 2025 Bajo la presidencia de Trump. Comenzó el 1 de octubre de 2025 y continúa en curso. Fuente: Oficina de Presupuesto del Congreso de EUA

Con información de N+

