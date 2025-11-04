Shutdown, a Punto del Récord Histórico en EUA; Trump Pide Fin del ‘Ridículo’ Cierre de Gobierno

El shutdown está a punto de romper un récord histórico en Estados Unidos, pues hoy, 4 de noviembre de 2025, cumple 35 días, por lo que el presidente Donald Trump pidió poner fin al "ridículo" cierre de Gobierno.

El cierre del Gobierno de Donald Trump está a punto de convertirse en el más largo de la historia y superar al que se prolongó durante el mismo periodo, entre diciembre de 2018 y enero de 2019.

Si llega suceder, el shutdown coincidirá con el día en que se celebra el primer aniversario de la elección de Trump, como presidente de Estados Unidos para su segundo mandato, proceso que se realizó el 5 de noviembre de 2024.

Trump pide poner fin al shutdown

"Acaben con la obstrucción parlamentaria ahora, pongan fin al ridículo cierre del gobierno de inmediato y, luego, lo más importante, aprueben todas las maravillosas políticas republicanas con las que hemos soñado durante años, pero que nunca se han concretado”, pidió Trump este martes en su red Truth Social.

Información en desarrollo…

Con información de N+ y EFE.

RMT