Disney Anuncia Despido Masivo: Recortará Cerca de Mil Empleados tras Llegada de su Nuevo CEO

The Walt Disney inició despidos masivos que se prevé afecten a mil empleados en toda la compañía. El nuevo CEO, Josh D’Amaro, quien sucedió a Bob Iger como director ejecutivo en febrero, anunció despidos más amplios tras la consolidación de la división de marketing de Disney en enero.

Se espera que los recortes afecten a los negocios tradicionales de televisión de la compañía, con sede en Burbank, California, incluyendo ESPN, así como a su estudio cinematográfico.

También se verán afectados los empleados de producto y tecnología, y de ciertas funciones corporativas.

“Durante los últimos meses, hemos analizado cómo podemos optimizar nuestras operaciones en diversas áreas de la compañía para garantizar que ofrecemos la creatividad e innovación de primer nivel que nuestros fans valoran y esperan de Disney”, declaró D’Amaro en un memorando a los empleados.

¿Por qué Disney realiza una ola de despidos?

Disney llevó a cabo una ronda de despidos poco después de que Iger regresara para un segundo mandato como director ejecutivo en 2022. La compañía recortó alrededor de 8 mil puestos de trabajo en aquella ocasión. A finales de 2025, Disney contaba con aproximadamente 230 mil empleados.

D’Amaro, quien anteriormente dirigió la división de parques de Disney, trabaja en la compañía desde 1998.

Preocupa en Hollywood despidos de Disney

La reducción de personal en Disney ha generado preocupación en Hollywood últimamente. Paramount Skydance ha eliminado 2 mil puestos de trabajo desde que el estudio fue adquirido por la compañía de David Ellison, y Ellison ha reconocido que habrá despidos tras la fusión prevista de Paramount con Warner Bros.

Discovery, si el acuerdo obtiene la aprobación de los accionistas y los reguladores gubernamentales. La semana pasada, Sony Pictures Entertainment anunció que eliminaría cientos de puestos de trabajo.

Marvel sufre ante despidos en Disney

Marvel Entertainment también se ha visto afectada por los despidos en Disney que tuvieron lugar bajo el nuevo liderazgo del CEO Josh D’Amaro. Aproximadamente el 8% de la plantilla de Marvel será despedida, tanto en Marvel Entertainment en Nueva York como en Marvel Studios en Burbank, según Deadline.

Los despidos afectan a la mayoría de los departamentos, incluyendo cine, televisión, cómics, franquicias, legal, finanzas y otros.

El área de desarrollo visual es la más afectada, con un pequeño equipo que se mantendrá para supervisar la contratación de artistas proyecto por proyecto, mientras que en adelante se contratarán profesionales externos.

Hollywood se opone a la compra de Warner Bros

La carta de profesionales de Hollywood que se oponen a la compra de Warner Bros. Discovery (WBD) por parte de Paramount Skydance sumaba este martes ya 2 mil nombres, el doble respecto a ayer, entre ellos los de Javier Bardem y Pedro Pascal.

El texto, publicado el lunes, está suscrito por figuras conocidas de la industria como Joaquin Phoenix, Mark Ruffalo, JJ Abrams, Yorgos Lanthimos, Noah Wyle, Sally Field, Rose Byrne, Ben Stiller, Kristin Scott Thomas, Bryan Cranston o la brasileña Petra Costa.

Los firmantes denuncian que la operación perjudicará a una industria del entretenimiento ya en dificultades, provocando "menos oportunidades para los creadores, menos empleo en el ecosistema de producción, mayores costes y menos opciones para el público" tanto en Estados Unidos como a nivel global. También alertan de que han observado "un fuerte descenso en el número de películas producidas y estrenadas", y "una reducción en la diversidad de historias que reciben financiación y distribución".

La carta incluye todo tipo de profesionales, desde guionistas y diseñadores hasta animadores o decoradores, pero destacan actores, directores y productores, como Lin-Manuel Miranda, John Leguizamo, Laura Poitras o Denis Villeneuve.

WBD votará el próximo 23 de abril sobre la propuesta de Paramount Skydance para adquirir la compañía por 111 mil millones de dólares, operación que se completará en el primer trimestre de 2026 si recibe la luz verde de los accionistas y los reguladores de varios países en los que opera, incluyendo Estados Unidos y Reino Unido.

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Con información de N+

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