Donald Trump Acusa a Jeffrey Epstein de Haber Conspirado en su Contra

Donald Trump aseguró que Jeffrey Epstein “conspiró en su contra” para que perdiera las elecciones. El presidente aseguró que los nuevos documentos publicados sobre el caso no incluyen acusaciones en su contra y en cambio muestran una imagen desfavorable de varios políticos demócratas.

Donald Trump dijo que Epstein “conspiró” con el periodista Michael Wolff, quien publicó en 2018 el libro Fuego y furia, sobre la primera administración del republicano.

dijo que Epstein “conspiró” con el periodista quien publicó en 2018 el libro Fuego y furia, sobre la primera administración del republicano. Durante el encuentro con la prensa, el presidente insultó a una reportera de CNN, quien preguntó sobre la inclusión de Elon Musk en los archivos Epstein.

Noticia relacionada: En Video Revelado por Autoridades de Estados Unidos, Jeffrey Epstein Niega Ser el ‘Diablo’

Donald Trump asegura que Jeffrey Epstein conspiró en su contra junto al reportero Michael Wolff

Después de firmar la ley que pone fin al cierre parcial del gobierno de Estados Unidos, Donald Trump respondió algunas preguntas de la prensa reunida en la Oficina Oval de la Casa Blanca. El presidente aprovechó una pregunta sobre el caso Epstein para asegurar que el magnate señalado por abuso sexual infantil conspiró en su contra para perjudicarle políticamente.

Según declaró Donald Trump, Jeffrey Epstein habría “conspirado” junto al periodista Michael Wolff:

Wolff y Epstein conspiraron contra mí, para pelear como el infierno y asegurarse que perdiera la elección.

Michael Wolff publicó en 2018 el libro Fuego y furia, que detallaba el comportamiento de Donald Trump durante su campaña presidencial, así como durante los primeros años de su gobierno. El periodista apareció en los documentos publicados del archivo Epstein en 2025.

Video: Publican Más de 3 Millones de Páginas de Archivos de Epstein

En los correos que intercambió con el financiero en 2015, Wolff sugería a Epstein que utilizara las declaraciones del entonces candidato a su favor y le advertía que Trump podría ser interrogado sobre su vínculo con él durante un debate de las primarias republicanas. En una de las misivas reproducidas por The Atlantic se lee:

Creo que deberías dejar que se ahorque. Si dice que no ha estado en el avión ni en la casa, eso te da una valiosa imagen pública y baza política. Puedes ahorcarlo de una manera que potencialmente te genere un beneficio positivo, o, si realmente parece que podría ganar, podrías salvarlo, generando una deuda.

En noviembre del 2025, sobre este intercambio de correos, Michael Wolff declaró que era común que los periodistas se “congraciaran” con sus fuentes. Ahora, Donald Trump ha señalado que los documentos de Epstein muestra cómo había una conspiración en su contra:

Hubo una conspiración contra mí, por parte de Epstein y otras personas, pero tal vez es momento de hablar de otras cosas.

Video: Publican Incompletos Archivos de Jeffrey Epstein en Manos del Departamento de Justicia

Además, el presidente criticó la aparición de políticos demócratas en los archivos de Jeffrey Epstein y añadió:

No salió nada relacionado conmigo.

Previamente, en un mensaje publicado en la red social Truth Social, el republicano señaló que podría demandar a Michael Wolff:

No solo no era amigo de Jeffrey Epstein, sino que, según información que acaba de ser publicada por el Departamento de Justicia, Epstein y un ‘asqueroso’ autor mentiroso llamado Michael Wolff conspiraron para dañarme a mí y a mi presidencia.

Donald Trump insulta a reportera que preguntó sobre los archivos Epstein

La reportera Kaitlan Collins preguntó a Donald Trump sobre la aparición de Elon Musk y de Howard Lutnick, actual secretario de Comercio, en los archivos de Jeffrey Epstein. El presidente dijo que Collins era “la peor reportera” y criticó a la cadena CNN, donde labora:

Eres la peor reportera. CNN no tiene rating por gente como tú.

Acto seguido, Donald Trump dijo que en diez años “nunca había visto sonreír” a Kaitlan Collins y dijo que esto se debía a que la reportera “sabía que no dice la verdad”.

Creo que nunca te he visto sonreír. Sabes por qué no te he visto sonreír, porque sabes que no dices la verdad.

Historias recomendadas: