Gustavo Petro dio a conocer que propuso este martes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que los ejércitos de Venezuela y de su país enfrenten juntos a los narcotraficantes

Petro Propuso a Trump que Ejércitos de Venezuela y Colombia Enfrenten Juntos a Narcotraficantes

El presidente colombiano Gustavo Petro habla durante una conferencia de prensa tras una reunión en la Casa Blanca. Foto: Reuters

Gustavo Petro, presidente de Colombia, habló en Washington hoy martes 3 de febrero de 2026, luego de la reunión de dos horas que mantuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, ¿Qué dijo?

Video relacionado: ¿Qué Pasa en Colombia? Manifestantes Toman las Calles en Apoyo a Gustavo Petro

Petro propone a Trump que Ejércitos de Venezuela y Colombia enfrenten al narco 

El presidente colombiano, Gustavo Petro, dio a conocer que propuso este martes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que los ejércitos de Venezuela y de su país enfrenten juntos a los narcotraficantes que operan en las regiones fronterizas.

El presidente de Colombia, Gustavo, Petro, así relató reunión con Donald Trump. Foto: Reuters

Petro afirmó que es necesario el trabajo conjunto de los ejércitos de ambos países para que quienes están "arrodillados al narcotráfico, sean derrotados". Dichas declaraciones ocurrieron este martes, luego de acudir a la Casa Blanca tras 120 minutos de diálogo, en el que ambos mandatarios compartieron el objetivo de relanzar la relación bilateral luego de un año de desencuentros.

¿Trump y Petro llegaron a algún acuerdo en combate al narcotráfico?

El presidente Gustavo Petro mencionó que están trabajando en otras cosas también, como las sanciones.

Sí, así fue, y nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos exactamente los mejores amigos, pero no me sentí insultado porque no lo había conocido, no lo conocía para nada, y nos llevamos muy bien. Y estamos trabajando en eso
 

Petro niega haberle pedido a Trump que le retire sanciones

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, negó este martes haberle pedido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que le retire de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la cual conlleva sanciones financieras para el mandatario.

No pregunté eso. Ustedes saben cómo fue mi vida. En buena parte de mi juventud no necesité de bancos ni chequeras

Petro precisó que le dijo a Trump que no se puede "actuar bajo chantajes".

Petro dice que él y Trump son diferentes pero los junta la libertad 

Al inicio de la conferencia de Gustavo Petro en Washington, luego de la reunión con Donald Trump, mencionó que pueden ser muy diferentes civilizatoriamente hablando, e históricamente hablando (él y Trump), pero se dio cuenta que hay algo que los une.

Lo que nos junta es la libertad y ahí comenzó la conversación, se puede hacer un pacto por la libertad, se puede hacer un pacto por la vida, vida y libertad hoy van juntas y sobre eso es que nos podemos juntar

Petro asegura que invitó a Trump a visitar Cartagena

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este martes que invitó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a visitar Cartagena de Indias, durante su reunión bilateral en la Casa Blanca.

No me habló de sus negocios, ni yo de los míos que no tengo, pero si lo invité a Cartagena que es un lugar bello y hermoso

Trump le preguntó a Petro si se asustó con operación para detener a Maduro

El presidente colombiano relató que, en el encuentro en la Casa Blanca, Donald Trump le preguntó que si se había asustado por la operación en la que fue detenido Maduro y que cuál era su opinión de ella.

Yo le dije que estaba acostumbrado a la guerra. No profundizamos más en el tema, pero me preguntó por (la presidenta encargada de Venezuela) Delcy (Rodríguez) y le dije la verdad: yo estaba hablando con la oposición y las fuerzas (chavistas)

Petro ofrece a Trump ayuda de la estatal Ecopetrol en recuperación de Venezuela

El presidente colombiano, Gustavo Petro, también dio a conocer que durante la reunión este martes en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump, le planteó la posibilidad de que la petrolera estatal Ecopetrol apoye la recuperación económica del oeste del país caribeño.

La reactivación del occidente de Venezuela puede tener un protagonismo grande de Colombia

Según Petro, en ese proyecto Colombia "puede ayudar mucho" porque ya tuvo contactos energéticos con Venezuela "y Estados Unidos vio la posibilidad inmediata de levantar sanciones en el occidente y abrir las posibilidades de que Ecopetrol" participe. 

Video. Trump Recibe Hoy en la Casa Blanca a Gustavo Petro, Presidente de Colombia

Petro dice que Trump aceptó mediar en relación con Noboa

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló que su homólogo estadounidense, Donald Trump, aceptó mediar para recomponer la relación con su par ecuatoriano, Daniel Noboa, luego de que el domingo entraran en vigor los aranceles del 30% de la guerra comercial en la que se han enzarzado los dos países andinos.

Petro afirmó que Trump, con quien se reunió en Washington hoy, le ayudará en la "reconciliación con Noboa", porque considera que existe "una bola de desinformación" entre él y su homólogo ecuatoriano.

  • Igualmente, advirtió de que hay una fuerza a la que le "interesa que los países rompan sus relaciones diplomáticas, porque son la mafia".

Les interesa que no nos miremos. Son fuerzas dispuestas a matar colombianos en masa en la frontera con tal de que no nos coordinemos

Noboa, al estilo del presidente Trump, anunció sin previo aviso el pasado 21 de enero, mientras participaba en el Foro de Davos, Suiza, que impondría desde el 1 de febrero una tasa del 30% a las importaciones colombianas.

Además de la balanza comercial negativa para Ecuador, el mandatario ecuatoriano acusó a Petro de no hacer lo suficiente para evitar que la cocaína producida en Colombia llegue a Ecuador, donde las mafias la envían por vía marítima a Norteamérica y Europa, lo que ha desatado una crisis de violencia sin precedentes en el país.

Petro no tuvo una recepción de alto perfil

Petro relató en rueda de prensa en Washington después de su reunión en la Casa Blanca con el presidente estadounidense, Donald Trump, que salió con una "impresión positiva" y un "aire optimista" tras un "momento de grave tensión". 

La reunión, que se desarrolló a puerta cerrada y sin acceso a la prensa, no tuvo una recepción de alto perfil como la de otros mandatarios, como el salvadoreño Nayib Bukele y el argentino Javier Milei.

El colombiano llegó a bordo de un vehículo del Servicio Secreto de Estados Unidos con la bandera colombiana, aunque no fue recibido en la puerta del Ala Oeste por Trump ni por la tradicional guardia de honor militar.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró en una entrevista con la cadena Fox News que Trump entró "con muy buena disposición" a la reunión.

Así fue la primera reunión entre Trump y Petro

Esta fue la primera reunión entre Trump y Petro, quien se encuentra en la recta final de su mandato, con la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas prevista para el 31 de mayo de 2026.

En el centro estaba el asunto del narcotráfico, ya que Washington sostiene que la producción de cocaína se ha disparado bajo el Gobierno de Petro, mientras este defiende que su política de sustitución de cultivos ha sido exitosa.La delegación estadounidense la completaron el vicepresidente, JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno.

  • El mandatario colombiano llegó a las 10:53 hora local de Washington y abandonó la residencia presidencial a las 13:03 horas.

Trump dice a Petro en una tarjeta "gran honor" conocerlo y ama a Colombia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo este martes a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, que fue un "gran honor" conocerlo y que ama a Colombia, en la dedicatoria de una tarjeta que le obsequió durante la reunión de más de dos horas que tuvieron en Washington.

Así es la tarjeta con el sello de la Casa Blanca que acompaña una fotografía de ambos sonrientes y que fue publicada en X por el presidente Petro.

Gustavo. Un gran honor. Amo a Colombia

Petro publicó otra foto del libro 'Trump' con el mensaje: "Eres genial"

Petro publicó además otra foto del libro 'Trump, the art of the deal' que el presidente estadounidense le firmó con el mensaje: "Eres genial".

Así señaló Petro en el mensaje que acompaña la segunda foto:

¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria? No entiendo mucho el inglés

Donald Trump

