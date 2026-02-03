Donald Trump Firma Ley que Pone Fin al Cierre Parcial del Gobierno tras Negociar con Demócratas

Donald Trump firmó desde la Casa Blanca la ley que pone fin al cierre parcial que enfrentó el gobierno de Estados Unidos desde la medianoche del sábado 31 de enero.

Legisladores demócratas habían anticipado que bloquearían la aprobación de nuevo presupuesto para ICE .

. El gobierno de Donald Trump pretendía añadir 18 mil millones de dólares anuales al presupuesto de la agencia migratoria.

Donald Trump celebra fin del shutdown

Rodeado de varios legisladores republicanos, el presidente dijo que era un triunfo del pueblo estadounidense y celebró que se tratara de un presupuesto responsable:

Este proyecto de ley es una gran victoria para el pueblo estadounidense. En lugar de una monstruosa y derrochadora pantomima repleta de dádivas para intereses especiales, hemos logrado aprobar un paquete fiscalmente responsable que, de hecho, recorta el gasto federal innecesario.

Además, Donald Trump mencionó este proyecto de ley firmado permitirá reabrir las operaciones del gobierno estadounidense, que había cerrado parcialmente desde el sábado 31 de enero.

Estoy encantado de firmar la Ley de Asignaciones Consolidadas para reabrir de inmediato el gobierno federal y financiar la gran mayoría de las operaciones durante el resto del año fiscal.

Donald Trump se refirió a las gorras rojas que había en la Oficina Oval de la Casa Blanca. Estas prendas rezaban America Is Back (“Estados Unidos ha vuelto”, en español).

El presupuesto aprobado por los legisladores incluye algunos recortes de importancia pedidos por el gobierno de Donald Trump. Por ejemplo, consolida el cierre definitivo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).

Este presupuesto también termina con el subvenciones de los contribuyentes a la radio y la televisión pública, las cadenas NPR y PBS, respectivamente. Trump aseguró que era un “desperdicio” de dinero dedicar presupuesto a la Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB, por sus siglas en inglés).

Negocian fin del cierre parcial del gobierno de Estados Unidos

Tras múltiples negociaciones, la Cámara de Representantes aprobó este martes 3 de febrero las partidas presupuestarias que permitirán la operación de la mayor parte de las agencias gubernamentales, con la excepción del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Ese departamento, bajo el mando de Kristi Noem, es responsable del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). La agencia migratoria había estado en la mira de los congresistas demócratas tras la muerte de dos manifestantes estadounidenses en Minneapolis.

Desde el 28 de enero, Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, había advirtido que solo aprobarán una extensión del presupuesto federal si se presentaban reformas al interior de la agencia creada por George Bush:

Permítanme ser claro: hasta que ICE sea controlado y reformado adecuadamente, el proyecto de ley de financiación del DHS no tendrá los votos necesarios para aprobarse en el Senado.

Por el momento, el Departamento de Seguridad Nacional cuenta con fondos asegurados hasta el próximo día 13 de febrero, debido a las exigencias del Partido Demócrata para reformar sus operaciones de ICE. Las críticas demócratas también resonaron entre algunos legisladores republicanos, quienes criticaron la forma en que opera la agencia migratoria.

Esto permitió que el 29 de enero, los representantes demócratas del Senado consiguieran negociar una extensión del presupuesto que excluyera al DHS. El cierre parcial comenzó a las 00:00 del sábado 31 de enero, aunque ya se tenía un acuerdo para ponerle fin.

Originalmente, el gobierno de Donald Trump pretendía añadir 18 mil millones de dólares al año al actual presupuesto de ICE, que asciende a 10 mil millones anuales. Aunque la Casa Blanca habría renunciado a este propósito inicial, se anticipan negociaciones tensas durante las próximas semanas alrededor del presupuesto del que depende ICE.

