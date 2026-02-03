Este martes, 3 de febrero de 2026, el presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, conmemoró los 178 años de la "victoria legendaria" de Estados Unidos en la guerra con México (1846-1848), que terminó con la pérdida de la mitad del territorio mexicano.

Mediante un comunicado, la Casa Blanca emitió un inédito mensaje, ya que el Gobierno estadounidense no solía conmemorar esa fecha, en un momento en el que Trump ha sugerido la posibilidad de atacar al narcotráfico dentro de territorio mexicano, algo que rechaza el Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Trump rememoró las victorias en California y Nuevo México, entonces territorios mexicanos, y recordó la captura "heroica" de la capital mexicana en septiembre de 1847.

Hoy se conmemora el 178 aniversario del triunfo de nuestra nación en la guerra entre México y Estados Unidos, una victoria legendaria que aseguró el suroeste de Estados Unidos y reafirmó la soberanía estadounidense.

Esa victoria, añadió, allanó el camino para el Tratado de Guadalupe Hidalgo del 2 de febrero de 1848, por el cual México cedió a Estados Unidos "el 55 % del territorio anterior a la guerra".

Trump dice que defiende la frontera contra "la invasión de inmigrantes ilegales"

Trump aseguró que, "guiado" por la victoria estadounidense en ese conflicto, no ha escatimado esfuerzos en "defender" la frontera sur contra "la invasión de inmigrantes ilegales" y el tráfico de drogas.

El presidente, cuya estrategia de seguridad nacional busca reforzar el liderazgo de Estados Unidos en el continente americano, afirmó que ha logrado "acuerdos comerciales históricos" con El Salvador, Argentina, Ecuador y Guatemala, que darán acceso a sus mercados, y que ha impedido que China "controlara" el Canal de Panamá.

En el comunicado, Trump vincula su política exterior con "la Doctrina Monroe", la tesis elaborada por el presidente James Monroe en 1823 en contra de la influencia europea en la región, resumida en la frase "América para los americanos".

Las relaciones con México han sido uno de los ejes de la política de Trump desde que inició su segundo mandato, con una agenda de deportaciones masivas, mayores controles fronterizos, posibles acciones militares contra los carteles y la amenaza de aranceles como método de presión negociadora.

Sheinbaum ha mantenido una postura pragmática y negociadora en su relación con Estados Unidos, evitando el choque directo, pero insistiendo en la necesidad de una relación de "cooperación, no subordinación".

