Trump Asegura que se Exigiría Identificación a Votantes y Comprobar Ciudadanía Estadounidense

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes 13 de febrero que los votantes de las próximas elecciones intermedias tendrán que mostrar una identificación con fotografía y que no se permitirán los sufragios a distancia.

Fue a través de sus redes sociales que el mandatario estadounidense se manifestó al respecto: “Habrá identificación del votante para las elecciones de mitad de período, ¡lo apruebe o no el Congreso!”.

Y resaltó además que “el pueblo de nuestro país insiste en la ciudadanía y en la prohibición del voto por correo, con excepciones por servicio militar, discapacidad, enfermedad o viaje".

Administración Trump pugna por aprobación de proyecto de ley en el Congreso

Hay que señalar que la administración Trump busca la aprobación de un amplio proyecto de ley que exigirá que los volantes presenten una prueba de ciudadanía, así como una identificación con fotografía para poder participar en las elecciones federales.

Fue la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien defendió este viernes desde Phoenix (Arizona) el proyecto, bautizado como Ley para la Protección de la Elegibilidad del Votante Estadounidense (SAVE America Act, en inglés), que exigiría a los estados requerir a los electores pruebas de ciudadanía al registrarse para votar, principalmente mediante un pasaporte estadounidense vigente o el acta de nacimiento.

Esa iniciativa además exige que los votantes presenten una identificación con foto reciente antes de poder emitir su voto, un requisito que ya está establecido en la mayoría de estados.



El plan, aprobado esta semana por la mayoría de la Cámara de Representantes, también impone nuevas normas para el voto por correo, que exigen que los votantes presenten una copia de una identificación válida al enviar su boleta.



Noem insistió en conferencia de prensa que la aprobación del proyecto evitaría que indocumentados voten, una retórica republicana que llevó en las elecciones de 2024 a varios estados a tratar de imponer vedas en las listas de votantes.

