Donald Trump Declara a Antifa como Organización Terrorista; ¿Qué Significa Este Movimiento?

Donald Trump anunció que designará a Antifa como un grupo terrorista. Además el presidente de Estados Unidos pedirá que se investigue a las personas que financian al movimiento antifascista en su país.

Donald Trump declarará al movimiento antifascista de Estados Unidos como un grupo terrorista

Este miércoles 17 septiembre 2025, Donald Trump anunció la designación de Antifa como un grupo terrorista. A través de la red social Truth Social, el presidente calificó al movimiento antifascista como “un desastre radical de izquierda, peligroso y enfermo”. En su mensaje se lee:

Me complace informar a nuestros numerosos patriotas estadounidenses que designo a Antifa, un desastre radical de izquierda, peligroso y enfermo, como una organización terrorista.

Publicación de Donald Trump sobre Antifa. Foto: Truth Social

En la misma publicación, Donald Trump señaló el deseo que de las personas que financian al movimiento antifascista en Estados Unidos sean investigadas:

También recomendaré encarecidamente que quienes financian a Antifa sean investigados a fondo, de acuerdo con los más altos estándares y prácticas legales. ¡Gracias por su atención a este asunto!

¿Qué es el movimiento Antifa que Donald Trump quiere nombrar como terrorista?

A diferencia de otros grupos designados como terroristas, el movimiento antifascista no es una organización definida, sino una denominación para varias comunidades autónomas. La historia de Antifa, como se nombra al movimiento en Estados Unidos, se remonta a los años veinte y treinta del siglo pasado, cuando en Europa se organizaron grupos contra el nazismo y el fascismo.

¿Cuál es el origen de la bandera de Antifa?

La actual bandera del movimiento Antifa es una superposición de las banderas de otros dos movimientos: la bandera negra de anarquismo y la bandera roja del socialismo.

Cabe recordar que estos grupos son antagonistas dentro de la izquierda. No obstante se vieron obligadas a colaborar durante el auge del nazismo en Europa. En la actualidad, no es infrecuente encontrar esta bandera en protestas antifascistas tanto en Estados Unidos como en Europa.

Bandera de antifa superpuesta con la bandera LGBT en Alemania. Foto: Reuters

¿Qué defiende el movimiento Antifa actual en Estados Unidos?

En la actualidad, el movimiento Antifa tiene afinidad con los movimientos antirracistas y por los derechos de la comunidad LGBT. En Estados Unidos, tuvo un especial auge desde 2016 y 2017, en respuesta a la primera candidatura de Donald Trump y al desarrollo de grupos supremacistas blancos.

Durante aquel primer gobierno de Donald Trump, Antifa tuvo dos puntos de inflexión: el primero tras las violentas protestas de supremacistas blancos en Charlottesville, Virginia, y el segundo en las protestas del movimiento Black Lives Matter, tras el asesinato de George Floyd a manos de un policía, en mayo del 2020.

Tras este incidente, la ciudad de Portland, en la costa oeste del país, se convirtió en el epicentro de las protestas de Antifa.

Al respecto, Mark Bray, historiador del movimiento antifascista en los años veinte y treinta del siglo XX, señaló en 2017 a Los Ángeles Review of Books que la versión más reciente del movimiento antifascista es una respuesta directa a la amenaza del supremacismo blanco.

