Donald Trump Desclasifica Archivos de Amelia Earhart, ¿Quién Fue la Pionera de la Aviación?

Donald Trump anunció que desclasificará los archivos relacionados a Amelia Earhart. Te contamos más sobre esta pionera de la aviación desaparecida durante un vuelo en 1937.

Donald Trump anuncia que desclasificará los archivos de Amelia Earhart

A través de las red social Truth Social, Donald Trump dio a conocer su interés de desclasificar los archivos de Amelia Earhart. Según escribió el presidente, varias personas le han hecho esta petición:

Mucha gente me ha preguntado sobre la vida y la obra de Amelia Earhart, una historia tan interesante. ¿Consideraría desclasificar y publicar todo sobre ella, en particular su último y fatal vuelo?

El presidente también señaló que los archivos desclasificados se concentrarán en aquellos relacionados con su desaparición sobre el océano Pacífico en 1937.

Su desaparición, hace casi 90 años, ha cautivado a millones. Ordeno a mi administración que desclasifique y publique todos los registros gubernamentales relacionados con Amelia Earhart, su último viaje y todo lo demás sobre ella.

Amelia Earhart, la pionera de la aviación que desapareció durante un vuelo trasatlántico

Amelia Earhart fue una aviadora nacida en Kansas en 1897. Se convirtió en una apasionada de la aviación desde su juventud.

Se convirtió en una celebridad global en 1928 cuando se convirtió en la primera mujer en cruzar sola el Atlántico en un avión.

Tras esta hazaña, la estadounidense se volvió un símbolo en un momento en que las mujeres aún peleaban por varios derechos fundamentales. Cabe recordar que en Estados Unidos el voto se consiguió en 1920, apenas ocho años antes de su logro.

Amelia Earhart, pionera de la aviación desaparecida en 1937. Foto: Wikicommons

Aprovechando su fama, Amelia Earhart se afilió en el Partido Nacional de la Mujer y usó su figura pública en los años siguientes para luchar por los derechos de las mujeres y promover el feminismo.

Sin embargo, esta historia de hazañas terminó de forma trágica en 1937. Amelia Earthart desapareció mientras cruzaba el océano Pacífico, en un intento de convertirse en la primera mujer en dar la vuelta al mundo.

El cuerpo de la aviadora nunca fue encontrado y se declaró su muerte en 1939. Desde entonces es un ícono feminista que ha inspirado a varias generaciones de mujeres.

