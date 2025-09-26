Donald Trump Firma Orden Ejecutiva para Solicitar la Pena de Muerte en Washington DC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a la Fiscal General, Pam Bondi, solicitar en Washington DC la pena de muerte en los casos que cumplan con los "factores aplicables".

Con este memorando, el mandatario estadounidense busca revivir la pena de muerte en la capital, que había sido abolida en 1981.

La orden indica que el Fiscal General para el Distrito de Columbia deberá solicitar la pena de muerte en todos los procesos judiciales donde existan "factores aplicables".

Amenazas de seguridad pública

Además, precisa que se debe otorgar prioridad a esta medida ante las "amenazas a la seguridad pública" que enfrenta la ciudad.

En esa lógica, Trump tomó el poder federal sobre la policía metropolitana de la capital desde el 11 de agosto, desplegando miles de elementos de la Guardia Nacional y agentes de diversas agencias federales para realizar operativos en Washington DC.

Trump ha usado en las últimas semanas el discurso de la violencia en ciudades como Chicago y Los Ángeles, con líderes demócratas, en busca de tomar control federal sobre ellas.

Con información de EFE

