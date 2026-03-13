Ejército de Estados Unidos Confirma Muerte de 4 de los 6 Tripulantes de Avión Cisterna, en Irak

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que murieron cuatro de los 6 tripulantes de un avión cisterna que se estrelló al oeste de Irak, este jueves 12 de marzo.

"Aproximadamente, a las 2 pm. (hora del este; 19.00 GMT) del 12 de marzo, un avión cisterna estadounidense KC-135 se estrelló en el oeste de Irak. Cuatro de los seis tripulantes a bordo han fallecido, mientras continúan las labores de rescate".

El cuerpo militar señaló que seguirán investigando "las circunstancias del incidente", aunque dejó claro que la caída de la nave "no se debió a fuego enemigo ni a fuego amigo".

Esto luego de que la milicia proiraní, Resistencia Islámica de Irak, reivindicó el derribo del avión. Aseguró que sus combatientes atacaron la aeronave con sistemas de defensa aérea.

La organización también afirmó que un segundo avión fue atacado en el oeste de Irak, y que el aparato realizó un aterrizaje de emergencia en "uno de los aeropuertos del enemigo", y que su tripulación logró ponerse a salvo.

Centcom niega derribo

A pesar de las versiones de esta milicia, el Centcom negó los hechos y no informó sobre ningún ataque a una segunda aeronave.

Por su parte, Irán sostuvo que el avión cisterna fue alcanzado por un misil disparado por grupos armados iraquíes; mientras que la Guardia Revolucionaría iraní había dicho que la cifra de muertos era de seis.

Según la información del ejército ideológico iraní, la nave se encontraba abasteciendo a un avión de combate "enemigo" en el momento del impacto.

Con información de EFE

ICM