Embajador de EUA en México Publica Foto en la Basílica de Guadalupe; Japón Felicita a la Virgen

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, publicó un mensaje por el día de la Virgen de Guadalupe. Además, el funcionario compartió dos fotos de una visita a la Basílica de Guadalupe.

Embajador de Japón en México a la Virgen de Guadalupe

El 12 de diciembre es la fecha de mayor relevancia religiosa para los mexicanos: el cumpleaños de la Virgen de Guadalupe convoca a millones de peregrinos que acuden a agradecer favores y pedir otros al atrio de la Basílica. La devoción guadalupana no pasa inadvertida alrededor del mundo.

Por supuesto, no podía faltar la felicitación del papa León XIV, quien pidió a la Virgen que aleje a los jóvenes “del peligro de una vida sin sentido”. Pero también algunas figuras diplomáticas se refirieron a la importante fecha.

Por ejemplo, Kozo Honsei, embajador de Japón, publicó al respecto un mensaje en X. El diplomático felicitó a la Virgen y a todas sus tocayas:

¡Felicidades a la muy querida Virgen de Guadalupe y también a todas las lupitas! Me sorprendí al encontrarme a la virgencita en la Catedral de Cuernavaca el fin de semana pasado, aproveché para mostrar mi respeto ya que se acercaba este día tan importante para los mexicanos.

Kozo Honsei, embajador de Japón en México, felicitó a la Virgen de Guadalupe. Foto: X @embjpmx

Embajador de Estados Unidos publica foto en la Basílica

Quien también se refirió a la importante fecha religiosa fue Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México. El embajador recordó su primera visita a la Basílica, hecha poco después de su llegada a nuestro país:

En este día de profunda relevancia para millones de personas, recuerdo mi primera visita al llegar a México: un momento de reflexión en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe.

El funcionario publicó dos fotos en donde aparece acompañado de su esposa, Alina Arias, en la Basílica de Guadalupe.

Ronald Johnson y su esposa Alina Arias desde la Basílica de Guadalupe. Foto: X @USAmbMex

