Candidata Demócrata Gana Distrito Donde Está la Residencia de Trump, en Florida

En la que se considera una muestra del rechazo a la presidencia de Donald Trump, la oposición demócrata ganó el martes la elecciones del distrito donde se asienta la residencia del mandatario, en Florida.

De acuerdo con medios de comunicación, la demócrata Emily Gregory superó al republicano Jon Maples, quien fue apoyado por el propio presidente Trump.

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Gregory se impuso en el Distrito 87, en Palm Beach, lugar donde está asentada la lujosa propiedad del presidente, Mar-a-Lago, lo que hace aún más simbólica la victoria demócrata.

Festejan victoria

En 2024, el republicano Mike Caruso se había hecho del escaño en la Cámara de Representantes de Florida con una ventaja de 19 puntos.

En agosto, Caruso renunció a su escaño tras ser nombrado el tribunal de Palm Beach por el gobernador Ron DeSantis, por lo que estaba en juego su lugar este 2026.

Tras la victoria, el Partido Demócrata en Florida celebró en X el triunfo de Emily Gregory, quien ahora será la representante del Distrito 87 en la Cámara de Representantes.

"¡Los Demócratas acaban de arrebatar el escaño del hogar de Trump y Mar-a-Lago!".

Afrenta a Trump

Esta victoria reciente se suma a una racha de triunfos demócratas en los últimos meses contra los republicanos a los largo del país.

Apenas en enero, un demócrata se hizo de un escaño en el Senado estatal de Texas, lo que a decir de los analistas se trata de una respuesta al desencanto de los votantes contra el Partido Republicano y el propio Trump.

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Con información de AFP

ICM