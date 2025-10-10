¿Cuál Es el Estado de Salud de Donald Trump? Esto Dice Su Informe Médico

Este viernes 10 de octubre 2025, Donald Trump se sometió a una revisión médica. Ayer, el presidente de Estados Unidos presumió tener una excelente salud, "físicamente, muy bien. Mentalmente, muy bien". Además, dijo que en su examen cognitivo, obtuvo una "puntuación perfecta". Después de esto, hoy, su médico reveló el estado de salud del presidente Trump. ¿Cuál es el estado de salud del presidente de EUA?

Noticia relacionada: Trump Volvió a Calificar a la CDMX como una Ciudad Insegura mientras Criticaba a Chicago

Donald Trump tiene la salud “de alguien 14 años menor”

En días anteriores, Donald Trump había anunciado un posible viaje hacia Medio Oriente con el fin de estar presente en la firma de los acuerdos de paz entre Israel y Hamás. No obstante, su equipo había mencionado previamente que el mandatario tenía antes que cumplir con un chequeo médico por la mañana.

Este viernes, el presidente de Estados Unidos finalmente se sometió a una revisión en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed. Un posterior informe, firmado por su médico, Sean Barbarella, señaló que Donald Trump tiene una salud equivalente a la de “alguien 14 años menor”.

Video: "Aranceles Ayudaron a Traer Paz al Mundo": Trump tras Anunciar Acuerdo entre Israel y Hamás

La salud de Donald Trump, a sus 79 años, sería envidiable

Dicha afirmación no es menor cuando se considera que Donald Trump es la persona de mayor edad que ha sido elegida como presidente de los Estados Unidos. A sus 79 años, la salud del presidente comienza a cobrar mayor relevancia.

En agosto, por ejemplo, reporteros notaron que el mandatario presentaba moretones en las manos, los que fueron más tarde calificados por la Casa Blanca como parte de una insuficiencia venosa crónica. En aquella ocasión se señaló que esta condición no representaba una amenaza a la salud general de Trump.

En esta ocasión, el informe médico de Trump asegura que el presidente estadounidense tiene un magnífico estado de salud. Hacia el final del informe se señala:

El presidente Donald Trump tiene una salud excepcional. Exhibe una gran actividad cardiovascular, pulmonar, neurológica y física.

Historias recomendadas: