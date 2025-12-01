Estados Unidos Advierte de Ataques Letales a Grupos Narcoterroristas: Estos Operan en México

La Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó su autoridad para ejecutar ataques letales contra grupos narcoterroristas que operan en América Latina, tras la designación de múltiples organizaciones criminales como entidades terroristas extranjeras.

El anuncio se produjo durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca que abordó tanto política migratoria como operaciones antinarcóticos.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, respondió a preguntas sobre operaciones militares recientes en el Caribe. Sobre un segundo ataque a una embarcación con narcóticos, Leavitt explicó que las organizaciones narcoterroristas designadas están sujetas a ataques letales de acuerdo con las leyes de guerra.

El secretario ha designado grupos narcoterroristas como organizaciones terroristas extranjeras, el presidente tiene derecho a eliminarlos si están amenazando a Estados Unidos y si están trayendo narcóticos ilegales que están matando a nuestros ciudadanos

.@PressSec: "Presidentially-designated narcoterrorist groups are subject to lethal targeting in accordance with the laws of war."



"@POTUS has a right to take them out if they are threatening the United States of America..." pic.twitter.com/mIYjfFvyVv — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 1, 2025

La funcionaria indicó que durante la administración anterior ingresó suficiente fentanilo al país para matar a cada estadounidense varias veces. Sobre las operaciones específicas, afirmó que el ataque fue conducido en defensa propia para proteger a estadounidenses e intereses vitales, se realizó en aguas internacionales y conforme a la ley de conflicto armado. El objetivo fue destruir completamente la embarcación y eliminar la amenaza que representaban los narcoterroristas.

Grupos criminales designados como terroristas en México

Video: Lista de Grupos Criminales Designados Terroristas: De México son 7.

Según información de Nmás, Estados Unidos designó como grupo terrorista a 17 organizaciones en la lista en América Latina y el Caribe. De México, los siguientes grupos están designados como terroristas:

Cártel Jalisco Nueva Generación

Cártel de Sinaloa

Cártel del Golfo

La Nueva Familia Michoacana

Cárteles Unidos

Cártel del Noreste

