Estados Unidos Condena la "Violencia Terrorista" Contra la Policía Nacional Civil en Guatemala

Este lunes 19 de enero de 2026, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala emitió un comunicado sobre los recientes eventos de violencia en territorio guatemalteco.

El gobierno estadounidense se pronunció ante los ataques registrados contra elementos de la Policía Nacional Civil y los disturbios ocurridos en centros penitenciarios del país centroamericano.

Posición oficial de Washington

A través de su cuenta en redes sociales, la representación diplomática estadounidense expresó:

El gobierno de los Estados Unidos condena la violencia perpetrada por organizaciones terroristas contra agentes de la Policía Nacional Civil y en las prisiones en Guatemala

El comunicado caracterizó a los responsables como organizaciones terroristas y advirtió sobre vínculos de cooperación con estos grupos.

Video relacionado: Suspenden Clases en Guatemala Tras Motines en Cárceles y Ataque a Policías

La misión diplomática estadounidense añadió: "Reafirmamos nuestro apoyo a las fuerzas de seguridad de Guatemala para frenar la violencia".

EUA da mensaje sobre seguridad hemisférica

El gobierno de Estados Unidos señaló que tanto los perpetradores como quienes cooperan o mantienen vínculos con ellos no tienen cabida en el continente americano.

La representación diplomática vinculó los acontecimientos en Guatemala con la estabilidad regional. El comunicado estableció que la seguridad del pueblo guatemalteco y la estabilidad hemisférica deben prevalecer sobre las acciones violentas.

La declaración no especificó medidas concretas de apoyo ni detalló acciones de cooperación bilateral en materia de seguridad.

Estado de sitio en Guatemala

Un día antes, el domingo 18 de enero de 2026, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó estado de sitio en todo el territorio nacional por 30 días tras una serie de eventos violentos.

Los hechos incluyeron amotinamientos simultáneos en tres centros de detención: Renovación 1, Centro de Detención Preventivo de la Zona 18 y Centro de Detención de Fraijanes II. Durante estos incidentes, miembros de pandillas tomaron rehenes dentro de las instalaciones.

Video: Presidente de Guatemala Decreta Estado de Sitio por 30 Días Tras Ataques a Policías.

Autoridades guatemaltecas implementaron un operativo conjunto entre el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa. El presidente informó que se logró recuperar el control total de las tres cárceles y liberar a todos los rehenes sin fallecimientos durante las intervenciones.

Posterior al control de los motines, grupos criminales realizaron ataques contra elementos de la Policía Nacional en distintos puntos del país, causando la muerte de varios agentes de seguridad.

El mandatario guatemalteco caracterizó estos incidentes como ataques con intención de generar terror en las fuerzas de seguridad y en la población civil. Arévalo atribuyó los ataques a "mafias político-criminales" que se oponen a las reformas del sistema de justicia previstas para este año.

El gobierno guatemalteco decretó tres días de luto nacional en memoria de los agentes policiales fallecidos durante los ataques.

Historias recomendadas:

CT