Estados Unidos Transfiere a México a 14 Reos Condenados por Narcotráfico

El Departamento de Justicia de Estados Unidos transfirió a México a 14 ciudadanos mexicanos sentenciados por narcotráfico o posesión ilegal de armas. La transferencia tiene el fin de que los connacionales cumplan sus condenas en nuestro país según lo estipulado en el Tratado Internacional de Transferencia de Prisioneros.

Noticia relacionada: Trump Considera Aplicar con México Acciones como las Emprendidas con Venezuela contra el Narco

Trasladan a 14 narcotraficantes mexicanos desde EUA

La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de Estados Unidos transfirió a 14 ciudadanos mexicanos hacia México el pasado viernes 5 de diciembre. Cada preso cumplía una condena federal en Estados Unidos por delitos vinculados a la distribución de drogas, la posesión ilegal de armas de fuego o ambas.

Cabe señalar que los 14 reclusos solicitaron el traslado hacia México, su país de origen. El traslado, que fue aprobado previamente por ambos gobiernos, implica que los catorce individuos cumplirán el resto de sus condenas en México, conforme a lo acordado en el Tratado Internacional de Transferencia de Prisioneros entre ambos países.

Video: Transfieren a México a 14 Ciudadanos que Cumplía Sentencia en EUA por Narcotráfico

¿Cómo funcionan los traslados de prisiones desde Estados Unidos?

Estados Unidos permite a los extranjeros elegibles bajo custodia federal y estatal, bajo ciertas condiciones, ser trasladados a su país de origen para que completen sus condenas. Actualmente, Estados Unidos mantiene 10 acuerdos bilaterales de transferencia y dos convenciones multilaterales de transferencia, lo que le permite colaborar en extradiciones con más de 85 países.

Cabe señalar que estos mismos tratados permiten a ciudadanos estadounidenses encarcelados en el extranjero solicitar su traslado hacia Estados Unidos.

Historias recomendadas: