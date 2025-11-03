Lanzan Cohetones y Vandalizan Palacio de Gobierno en Morelia tras Asesinato Alcalde de Uruapan
"Fuera Bedolla" son algunas de las consignas de los jóvenes que marchan esta tarde en Morelia en demanda de justicia por el homicidio del alcalde de Uruapan Carlos Manzo
Por segundo día consecutivo se registran marchas y protestas en Morelia, esto después del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el sábado 1 de noviembre durante el Festival de las Velas.
Este lunes 3 de noviembre 2025, estudiantes y jóvenes protestan y al grito de "Fuera Bedolla" exigen justicia en el centro de Morelia, esto luego de este día se suspendieran las clases en Uruapan.
Un fuerte dispositivo de seguridad se desplegó alrededor del Palacio de Gobierno, el cual fue vandalizado por algunos jóvenes con pintas, derribo de vallas, cohetones y golpes a las láminas que cubren el inmueble.
Algunos de los jóvenes portan playeras blanca y sombrero, en referencia al movimiento conocido como "La Sombreriza", que encabezaba el alcalde asesinado.
Durante la protesta, los policías que blindan el Palacio de Gobierno disparan cartuchos con una sustancia que irrita los ojos.
