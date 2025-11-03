Empresarios Condenan Asesinato de Carlos Manzo, en Uruapan, y Piden Acción por Inseguridad
Esto es lo que empresarios del G9, que agrupa las principales cámaras y asociaciones empresariales de CDMX, piden a las autoridades, luego del homicidio de Carlos Manzo
Este lunes, 3 de noviembre de 2025, empresarios condenaron el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, y pidieron acción inmediata por inseguridad.
Los empresarios integrantes del G9, que agrupa a las principales cámaras y asociaciones empresariales de la Ciudad de México, expresaron su enérgica condena y profunda preocupación ante “la creciente inseguridad que se vive en el país y que hoy ha cobrado la vida de servidores públicos, empresarios, trabajadores y ciudadanos por igual”.
Indicaron que el “cobarde asesinato” del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, refleja una dolorosa realidad:
La violencia y la impunidad siguen afectando gravemente la estabilidad social, la inversión y el desarrollo económico de México. Desde el sector productivo hacemos un llamado urgente al Gobierno Federal, a los gobiernos estatales y municipales para redoblar esfuerzos coordinados y efectivos en materia de seguridad.
Empresarios exigen acciones inmediatas contra la inseguridad
Los empresarios también exigen acciones inmediatas, resultados verificables y una estrategia nacional integral que devuelva la tranquilidad a las familias mexicanas y garantice las condiciones básicas para trabajar, invertir y generar empleo.
Destacaron que la inseguridad no solo amenaza la vida y la libertad de las personas, sino que también destruye la confianza en las instituciones, inhibe la inversión y vulnera el futuro del país.
México no puede avanzar sin seguridad, ni desarrollo sin Estado de derecho. El G9 reitera su compromiso con la sociedad mexicana y con el fortalecimiento de las instituciones. Hacemos un llamado a la acción inmediata y coordinada, porque la paz y la seguridad no pueden seguir siendo promesas: deben ser realidades.
