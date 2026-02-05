EUA Acusa a "El Mantecas", Líder de Célula Ligada a los Beltrán Leyva, de Tráfico de Fentanilo

La Fiscalía de Estados Unidos acusó este jueves de tráfico de fentanilo y uso de armas a Iván Valerio Sainz Salazar, alias “El Mantecas”, líder de célula de los Beltrán Leyva, a quien considera suministrador de Los Chapitos, la facción del cártel de Sinaloa liderada por hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

Video relacionado: Detienen a Jesús Emir ‘N’ Presunto Integrante de Los Chapitos, lo Vinculan con Ataque contra Diputados

El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York anunció en un comunicado la acusación contra “El Mantecas”, arrestado en Sinaloa el pasado 19 de enero junto a otros socios en un operativo donde se incautaron armas, vehículos y un centro de producción de drogas sintéticas.

Las autoridades aseguraron que el detenido era "un gran productor de los envíos de fentanilo del cártel de Sinaloa que llegaban a Estados Unidos" y aplaudió el golpe a la "cadena de suministro de Los Chapitos", que cita el trabajo de la Agencia Antinarcóticos (DEA) contra esta potente droga sintética.

El fiscal Jay Clayton aseguró que “El Mantecas” era "un gran productor de los envíos de fentanilo del cártel de Sinaloa que llegaban a Estados Unidos" y aplaudió el golpe a la "cadena de suministro de Los Chapitos" en la nota, que cita el trabajo de la Agencia Antinarcóticos (DEA) contra esta potente droga sintética.

“El Mantecas” produjo entre 2022 y 2025 millones de pastillas de fentanilo

De acuerdo con documentos de las autoridades estadounidenses, en 2023, Los Chapitos consolidaron la producción de fentanilo en laboratorios operados por “El Mantecas” y sus secuaces, y emitieron órdenes que autorizaban solo a este grupo a producir y distribuir el fentanilo en los territorios de su control.

¿Quiénes son Los Chapitos?

Los Chapitos es una facción del cártel de Sinaloa, uno de los seis cárteles mexicanos que Estados Unidos designó como terroristas en 2025, y está dirigido por Iván Archivaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán, hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

“El Mantecas”, de 40 años, está acusado de cuatro delitos, el más grave de ellos el de porte, posesión y uso de armas automáticas y artefactos destructivos para cometer una conspiración para importar fentanilo, la sentencia mínima por estos delitos es de 30 años y la máxima de cadena perpetua.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI

