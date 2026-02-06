EUA Anuncia Nuevas Sanciones a Países que Adquieran Petróleo Iraní, Alega Seguridad Nacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en la que reafirmó la emergencia nacional con respecto a Irán y dio a conocer un proceso para imponer aranceles a los países que adquieran bienes o servicios de Irán, bajo la justificación, según la Casa Blanca en un comunicado difundido hoy 6 de febrero de 2026.

Finalidad de proteger la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos

Video relacionado: Trump Anuncia que una Tropa Armada de EUA se Dirige a Irán

Video. Trump Afirmó que Busca un Acuerdo con Irán Tras Advertencia de Jamenei

¿Qué establece la orden de Trump sobre Irán?

La reciente orden de Donald Trump establece un sistema que permite a Estados Unidos imponer aranceles adicionales a las importaciones de cualquier país que, directa o indirectamente, compre, importe o adquiera de cualquier otra forma bienes o servicios de Irán.

Con esto se autoriza al secretario de Estado, al secretario de Comercio y al Representante Comercial de Estados Unidos a tomar todas las medidas necesarias, incluyendo la emisión de normas y directrices, para implementar el sistema arancelario y las medidas relacionadas.

En el texto de este viernes, el presidente Trump responsabiliza a Irán por:

Búsqueda de capacidades nucleares

Apoyo al terrorismo

Desarrollo de misiles balísticos

Desestabilización regional que ponen en peligro la seguridad

El gobierno de Estados Unidos anunció este viernes nuevas sanciones contra entidades, individuos y embarcaciones supuestamente conectadas con la transferencia "ilícita" de crudo para financiar al Gobierno iraní, decisión que llega el mismo día en que Washington y Teherán se reunieron en Omán en plena campaña de presión de la Administración Trump sobre el país persa.

El Departamento de Estado, en un comunicado, informó que la Oficina Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Está sancionando a múltiples entidades, individuos y buques para frenar el flujo de ingresos que el régimen de Teherán utiliza para apoyar el terrorismo en el extranjero y reprimir a sus ciudadanos

La medida, según detallan los departamentos de Estado y del Tesoro, afectan a 14 buques de la llamada flota "fantasma" iraní, 15 entidades, con sede en India o Turquía, entre otras, y dos personas asociadas con la comercialización de crudo y productos petroquímicos iraníes.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI