EUA Anuncia su Salida Efectiva de la OMS e Insiste en Que no Pagará Cuotas Pendientes

Este jueves, 22 de enero de 2026, Estados Unidos concretó su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según confirmó el Departamento de Salud del país norteamericano. La medida se hace efectiva tras un año desde que el presidente Donald Trump firmara la orden ejecutiva que inició formalmente el proceso de retiro.

Trump había emitido el aviso de salida el 20 de enero de 2025, el día de su retorno al poder. El mandatario ya había intentado un proceso similar durante su primera administración (2017-2021), argumentando una mala gestión de la pandemia de Covid-19 por parte del organismo internacional.

Críticas al desempeño de la organización

La orden ejecutiva firmada hace un año señala múltiples cuestionamientos al desempeño de la OMS. El documento critica el papel de la organización en "otras crisis sanitarias mundiales", su incapacidad para adoptar reformas necesarias y "su falta de independencia frente a la influencia política indebida" de otros Estados miembros, en referencia directa al peso de China dentro del organismo.

El argumento central del Gobierno Trump se centra en la desproporción entre las contribuciones financieras de diferentes países. La administración estadounidense sostiene que naciones con poblaciones mayores que Estados Unidos, como China, no aportan el mismo volumen de cuotas al presupuesto de la OMS.

Posición del Departamento de Salud

Un funcionario estadounidense del Departamento de Salud y Servicios Humanos destacó que su país ha llegado a pagar el 25 por ciento del presupuesto total de la OMS. Añadió que el organismo nunca ha tenido un director general estadounidense y que la propia agencia ha tratado de evitar que otros países abonen más cuotas debido a la gran carga financiera que soportaba Washington.

Existen numerosos ejemplos, tanto recientes como históricos, de las deficiencias de la OMS, pero el punto principal es que les pagábamos, confiábamos en ellos y nos fallaron, y no asumieron ninguna responsabilidad por su fracaso

Ante las dudas sobre la cooperación sanitaria global, especialmente de cara a futuras pandemias, un funcionario del Departamento de Salud explicó la estrategia estadounidense.

Continuaremos trabajando con los países y los Ministerios de Salud, como lo hemos hecho durante décadas, y seguiremos desarrollando esas relaciones y utilizándolas de una manera que sea mutuamente beneficiosa y que respete la soberanía tanto de nuestro país como la de otros países

Estados Unidos se incorporó a la OMS en 1948, cuando el organismo fue fundado. La adhesión se realizó mediante una resolución conjunta del Congreso estadounidense que estipuló una cláusula especial: al país norteamericano se le reservaba el derecho a retirarse de la agencia, a diferencia de los demás países miembros.

Rechazo al pago de obligaciones financieras

Un punto de controversia adicional gira en torno a las obligaciones financieras pendientes. La Administración Trump ha reiterado en varias ocasiones que no pagará las cuotas correspondientes al periodo 2024-2025, que se estiman entre 260 y 280 millones de dólares.

Un funcionario estadounidense aseguró que los términos de la resolución de 1948 no incluyen disposiciones que exijan "realizar pago alguno antes de que se haga efectiva la retirada" como condición para abandonar el organismo.

Con información de EFE.

