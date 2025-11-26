EUA Condena a Colombiano por Lavar Dinero del ‘Narco’ Mexicano

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó hoy, 26 de noviembre de 2025, que el colombiano Michael Nuñez Daza fue condenado en una corte de Florida a cinco años de prisión, por conspirar para lavar dinero proveniente del narcotráfico mexicano, principalmente.

Cabe señalar que el sujeto, de 49 años de edad, ya tenía antecedentes, pues había sido condenado por conspiración para distribuir cocaína y deportado a su país en 2004.

Y con los nuevos cargos fue imputado en enero de 2023, extraditado en 2025 y se declaró culpable en agosto pasado.

Noticia relacionada: Desmantelan Red de Narcotráfico de México en EUA; Estaban Ligados al Cártel de Sinaloa y CJNG.

Líder de organización de lavado

De acuerdo con los documentos judiciales, Michael, alias Luky, dirigía una organización transnacional de lavado de activos.

Además, coordinaba la recolección de grandes cantidades de dinero en efectivo derivado del tráfico de drogas en varias ciudades estadounidenses, principalmente procedentes de México.

Según los documentos, en un periodo de ocho meses —entre 2017 y 2018— el colombiano lavó al menos 1.2 millones de dólares para organizaciones criminales mexicanas.

Noticia relacionada: México y Estados Unidos vs el Narco: Bloquean Red Internacional Vinculada con Lavado de Dinero.

El modus operandi

Luego de recoger los fondos en efectivo, éstos eran depositados en cuentas bancarias en Estados Unidos registradas a nombre de terceros (personas y empresas). Lo anterior antes de ser transferidos a Colombia. En cuestión de días la misma suma era entregada en efectivo, en pesos colombianos, en Cali al propio Nuñez Daza o a sus mensajeros.

Historias recomendadas:

Con información de EFE.

spb



