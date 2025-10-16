Inicio Internacional Estados unidos EUA Impone una Tarifa de Mil Dólares a Migrantes Beneficiados del 'Parole' Humanitario

EUA Impone una Tarifa de Mil Dólares a Migrantes Beneficiados del 'Parole' Humanitario

|

N+

-

La tarifa de 1, 000 dólares se aplica a todos los extranjeros a quienes se les otorgó la libertad condicional bajo la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad

EUA Impone Cobro de Mil Dólares a Migrantes Beneficiados del Parole Humanitario

Una persona sostiene una bandera estadounidense en una ceremonia de Servicios de Inmigración. Foto: Reuters

COMPARTE:

Una tarifa de mil dólares deberán pagar desde este jueves 16 de octubre de 2025 los nuevos beneficiarios del ‘parole’, un permiso temporal a migrantes por razones humanitarias.

Video relacionadoVIDEO: Migrantes Agreden a Agentes del INM durante Operativo en Chiapas

¿Quiénes deben pagar el “parole” al ingresar a EUA?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha notificado la nueva tarifa de 1,000 dólares para el permiso de viaje migratorio, que se requiere a partir de ahora para ciertos tipos de migrantes. 

¿Cuál es la importancia del parole?

El parole es un permiso temporal para ingresar y permanecer en Estados Unidos sin visa ni otro estatus de admisión formal, y solo se permite por ciertas circunstancias, que pueden ser humanitarias o de interés público.

¿Quiénes están exentos de la nueva tarifa de libertad condicional?

La tarifa de 1,000 dólares se aplica a todos los extranjeros a quienes se les otorgó la libertad condicional bajo la Sección 212(d)(5)(A) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), incluyendo la libertad condicional inicial, la renovación de la libertad condicional, la libertad condicional vigente o la libertad condicional sin custodia del DHS, a menos que califiquen para una de las diez exenciones legales. Esta nueva tarifa fue establecida por la Ley One Big Beautiful.

  • La tarifa es adicional a cualquier otra tarifa existente de presentación o datos biométricos que no las reemplaza.
  • La libertad condicional no se otorgará hasta que se pague la tarifa según las instrucciones y dentro del plazo.
  • La tarifa no debe pagarse cuando el solicitante presente el Formulario I-131. Se notificará a los solicitantes si la libertad condicional que se otorga requiere pago. La tarifa será cobrada por los tres componentes del DHS responsables de la libertad condicional.
  • Quienes ya se encuentran en EUA y no han obtenido un permiso de entrada.
  • Aquellos que reciben un permiso de entrada para servir como testigos, informantes o cooperar con las investigaciones.

El USCIS o la CBP pueden eximir la tarifa por razones médicas urgentes o vitales muy limitadas (como evacuación médica inmediata o protección ante un peligro inminente).

¿Qué es el parole en Estados Unidos?

El término “parole” en Estados Unidos, en el contexto de las leyes de inmigración, hace referencia a un permiso de permanencia temporal que permite a personas extranjeras entrar o permanecer en Estados Unidos bajo ciertas circunstancias.

El “parole” también se aplica para personas que ya están en Estados Unidos bajo un proceso migratorio como asilo y necesitan una autorización para poder reingresar al país en caso de que deban viajar al extranjero.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI

Migración
Inicio Internacional Estados unidos Eua impone cobro de mil dolares a migrantes beneficiados del parole humanitario