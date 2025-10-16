EUA Impone una Tarifa de Mil Dólares a Migrantes Beneficiados del 'Parole' Humanitario

Una tarifa de mil dólares deberán pagar desde este jueves 16 de octubre de 2025 los nuevos beneficiarios del ‘parole’, un permiso temporal a migrantes por razones humanitarias.

¿Quiénes deben pagar el “parole” al ingresar a EUA?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha notificado la nueva tarifa de 1,000 dólares para el permiso de viaje migratorio, que se requiere a partir de ahora para ciertos tipos de migrantes.

¿Cuál es la importancia del parole?

El parole es un permiso temporal para ingresar y permanecer en Estados Unidos sin visa ni otro estatus de admisión formal, y solo se permite por ciertas circunstancias, que pueden ser humanitarias o de interés público.

¿Quiénes están exentos de la nueva tarifa de libertad condicional?

La tarifa de 1,000 dólares se aplica a todos los extranjeros a quienes se les otorgó la libertad condicional bajo la Sección 212(d)(5)(A) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), incluyendo la libertad condicional inicial, la renovación de la libertad condicional, la libertad condicional vigente o la libertad condicional sin custodia del DHS, a menos que califiquen para una de las diez exenciones legales. Esta nueva tarifa fue establecida por la Ley One Big Beautiful.

La tarifa es adicional a cualquier otra tarifa existente de presentación o datos biométricos que no las reemplaza.

La libertad condicional no se otorgará hasta que se pague la tarifa según las instrucciones y dentro del plazo.

La tarifa no debe pagarse cuando el solicitante presente el Formulario I-131. Se notificará a los solicitantes si la libertad condicional que se otorga requiere pago. La tarifa será cobrada por los tres componentes del DHS responsables de la libertad condicional.

Quienes ya se encuentran en EUA y no han obtenido un permiso de entrada.

Aquellos que reciben un permiso de entrada para servir como testigos, informantes o cooperar con las investigaciones.

El USCIS o la CBP pueden eximir la tarifa por razones médicas urgentes o vitales muy limitadas (como evacuación médica inmediata o protección ante un peligro inminente).

¿Qué es el parole en Estados Unidos?

El término “parole” en Estados Unidos, en el contexto de las leyes de inmigración, hace referencia a un permiso de permanencia temporal que permite a personas extranjeras entrar o permanecer en Estados Unidos bajo ciertas circunstancias.

El “parole” también se aplica para personas que ya están en Estados Unidos bajo un proceso migratorio como asilo y necesitan una autorización para poder reingresar al país en caso de que deban viajar al extranjero.

