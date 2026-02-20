EUA Sanciona a Empresas Mexicanas con Red de Fraude de Tiempos Compartidos Operados por el CJNG
N+
El gobierno estadounidense sancionó a 17 empresas, un complejo turístico asentado en Jalisco y Nayarit, así como a cinco individuos
COMPARTE:
El gobierno de Estados Unidos anunció una serie de sanciones contra empresas e individuos que usaban esquemas vacacionales operados por el CJNG para defraudar a turistas.
El primero de ellos es Kovay Gardens, un complejo turístico de tiempo compartido que opera en Jalisco y Nayarit, así como a cinco individuos.
Además, se sancionó a 17 empresas mexicanas vinculadas con estas medidas fraudulentas administradas por el grupo criminal.
Tommy Pigott, vocero del Departamento de Estado, dijo en su cuenta de X que estas medidas buscan proteger a los ciudadanos estadounidenses:
- De la explotación y estafas organizadas por grupos criminales transnacionales.
¿Qué sanciones incluye la medida tomada por Estados Unidos?
Una vez que el Departamento de Estado de Estados Unidos sanciona a un ente, lo que sucede es lo siguiente:
- El congelamiento de activos en la Unión Americana.
- La prohibición de hacer transacciones financieras con las personas y empresas sancionadas.
Además, está la advertencia de que quienes ayuden o faciliten operaciones con estos sujetos y empresas podrían enfrentar acciones legales y financieras severas.
¿Qué hacía Kovay Gardens y las 17 empresas sancionadas?
Kovay Gardens y las empresas afectadas forman parte de una red que ofrecía paquetes de tiempo compartido fraudulentos a ciudadanos estadounidenses, prometiendo beneficios inexistentes y generando pérdidas millonarias.
Según el Departamento de Estado, estas acciones buscan disuadir a otros grupos delictivos de explotar a consumidores estadounidenses en el extranjero.
Historias recomendadas:
- Muere Eric Dane, Actor de 'Grey's Anatomy' y 'Euphoria', Diagnosticado con ELA
- Chivas es la Base de la Selección Mexicana para el Partido ante Islandia
- Trump Dice que Ordenará Desclasificar Archivos sobre Vida Extraterrestre y OVNIS
Con información de EFE
ICM