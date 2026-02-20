EUA Sanciona a Empresas Mexicanas con Red de Fraude de Tiempos Compartidos Operados por el CJNG

El gobierno de Estados Unidos anunció una serie de sanciones contra empresas e individuos que usaban esquemas vacacionales operados por el CJNG para defraudar a turistas.

El primero de ellos es Kovay Gardens, un complejo turístico de tiempo compartido que opera en Jalisco y Nayarit, así como a cinco individuos.

Además, se sancionó a 17 empresas mexicanas vinculadas con estas medidas fraudulentas administradas por el grupo criminal.

Tommy Pigott, vocero del Departamento de Estado, dijo en su cuenta de X que estas medidas buscan proteger a los ciudadanos estadounidenses:

De la explotación y estafas organizadas por grupos criminales transnacionales.

¿Qué sanciones incluye la medida tomada por Estados Unidos?

Una vez que el Departamento de Estado de Estados Unidos sanciona a un ente, lo que sucede es lo siguiente:

El congelamiento de activos en la Unión Americana.

La prohibición de hacer transacciones financieras con las personas y empresas sancionadas.

Además, está la advertencia de que quienes ayuden o faciliten operaciones con estos sujetos y empresas podrían enfrentar acciones legales y financieras severas.

¿Qué hacía Kovay Gardens y las 17 empresas sancionadas?

Kovay Gardens y las empresas afectadas forman parte de una red que ofrecía paquetes de tiempo compartido fraudulentos a ciudadanos estadounidenses, prometiendo beneficios inexistentes y generando pérdidas millonarias.

Según el Departamento de Estado, estas acciones buscan disuadir a otros grupos delictivos de explotar a consumidores estadounidenses en el extranjero.

Con información de EFE

ICM