EUA y Corea del Sur Acuerdan Construir Submarinos de Propulsión Nuclear

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, informó que su país y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para construir submarinos de propulsión nuclear.

Una de las mayores variables para nuestra economía y nuestra seguridad -las negociaciones bilaterales sobre comercio, aranceles y seguridad- ha sido cerrada

Además, explicó que ambas naciones decidieron "seguir adelante con la construcción de submarinos de propulsión nuclear".

El mandatario añadió que Corea del Sur obtuvo el apoyo necesario de Estados Unidos para "ampliar su autoridad sobre el enriquecimiento de uranio y el reprocesamiento de combustible gastado".

Un secreto guardado

Una nota conjunta detalla que en el acuerdo ambos países se "han comprometido a continuar su colaboración a través "de un grupo de trabajo sobre construcción naval".

El objetivo es "aumentar el número de buques comerciales y militares estadounidenses listos para el combate", añade la tarjeta.

Aunque el comunicado expresa que Washington dio "su consentimiento" a Seúl para la construcción de submarinos, el lugar de la fabricación sigue sin estar claro.

La tecnología de los submarinos nucleares estadounidenses se considera uno de los secretos militares mejor guardados.

De acuerdo con la información, Surcorea gastará 25 mil mdd en la compra de equipo militar estadounidense hasta 2030 y proporcionará apoyo completo a las fuerzas de ese país en suelo coreano por 33 mil mdd.

Con información de AFP

ICM