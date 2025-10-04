Gobierno Considera Acuñar Moneda Conmemorativa de 1 Dólar con el Rostro de Trump

Para nada se trata de una broma o, en el lenguaje de Donald Trump, de una fake news. La realidad es que posiblemente el rostro del mandatario aparezca en una moneda conmemorativa.

El tesorero de los Estados Unidos, Brandon Beach, confirmó la noticia al compartir un boceto dado a conocer por un comunicador conservador.

Aquí no hay mentiras. Estos bocetos para conmemoran el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos y al presidente Donald Trump son reales

¿Cómo se verá la moneda de Trump?

El diseño es totalmente trumpista: en el anverso, aparece el perfil del mandatario, la famosa frase In God We Trust y la fecha del aniversario independentista (1776-2026).

Mientras que en el reverso, aparece la imagen del presidente con el puño en alto, la bandera ondeando detrás de él, y tres veces la palabra FIGHT.

El funcionario señaló que una vez que reabra el gobierno federal, se podrán dar más detalles de la moneda, misma que podría hacerse realidad, ya que en 2020 el Congreso Autorizó al Departamento del Tesoro acuñar monedas conmemorativas de 1 dólar para celebrar la independencia del país.

Trump podría ser el segundo mandatario vivo en poner su rostro

La historia señala que el único presidente vivo que puso su rostro en una moneda fue Calvin Coolidge, en 1926, para conmemorar los 150 años de la independencia de Estados Unidos.

En esta ocasión, apareció junto con George Washington, el primer mandatario estadounidense, en el anverso de la moneda.

Con información de EFE

