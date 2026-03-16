¿Se Retira Greg Bovino, Responsable de las Redadas Violentas Contra Migrantes en EUA?

Greg Bovino, el rostro de las polémicas operaciones migratorias masivas impulsadas por el presidente Donald Trump en las que murieron dos ciudadanos de Estados Unidos en enero pasado: Renee Good y Alex Pretti, anunció su retiro, según NBC News.

¿Cuándo se retira Greg Bovino?

El jefe de la Patrulla Fronteriza de El Centro, en California, de 55 años, se retiraría del servicio federal a finales de marzo.

El anuncio se produce días después de la destitución de Kristi Noem, a cargo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), responsable de las operaciones de arrestos y deportaciones masivas.

En 2025, Bovino fue asignado por la Casa Blanca para dirigir los operativos migratorios a gran escala en grandes ciudades, principalmente gobernadas por demócratas, como Los Ángeles, Chicago, Charlotte, Nueva Orleans y Mineápolis, esta última urbe en la que murieron los estadounidenses Renée Nicole Good y Alex Jeffrey Pretti, ambos de 37 años.

La muerte de Pretti, a manos de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) bajo el mando de Bovino, desencadenó una ola de críticas, inclusive entre miembros del Partido Republicano, y obligó a la Casa Blanca a regresar a Bovino a su puesto en la frontera entre California y México.

Sin presentar pruebas, Bovino se apresuró a decir que Pretti tenía la intención de "masacrar" a los agentes federales porque estaba armado. Pero los videos de testigos mostraron que el estadounidense no intento sacar el arma que cargaba con permiso, y que otro oficial había retirado el arma de su cintura.

Los dos agentes de CBP que dispararon contra el estadounidense fueron suspendidos mientras se realiza una investigación.

Fuentes cercanas a Bovino confirmaron a CBS que el oficial se retira tras una carrera de décadas.

Un oficial retirado de CBP, que no quiso identificarse, dijo que Bovino ha sido fiel a sus convicciones y su sintonía con Trump para impulsar los operativos migratorios que crearon protestas por la agresividad porque "ya estaba por retirarse".

¿Quién es Greg Bovino?

Bovino, de 56 años y con más de tres décadas de servicio en la agencia federal, se ha convertido en la cara visible de las intensas operaciones de control y deportación de inmigrantes desplegadas en diversas ciudades de Estados Unidos.

Gregory Bovino nació en Carolina del Norte y creció en el seno de una familia italoestadounidense. Sus bisabuelos paternos emigraron desde Calabria, en el sur de Italia, hacia Pensilvania en 1909 para trabajar en el sector minero, y obtuvieron la ciudadanía estadounidense en 1927.

Cuenta con estudios universitarios en criminología y seguridad. Ingresó a la Patrulla Fronteriza en 1996 y, con el paso de los años, fue escalando posiciones hasta convertirse en Chief Patrol Agent del sector de El Centro, en la frontera con México. En 2025, por instrucción del Departamento de Seguridad Nacional, fue designado para encabezar operativos fuera de la frontera sur, con despliegues en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Charlotte y Minneapolis.

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Su estilo ha marcado la estrategia operativa: presencia constante en el terreno, defensa abierta de tácticas agresivas y un discurso centrado en la aplicación estricta de la ley, incluso en zonas urbanas alejadas de la frontera. Esto lo ha convertido en un referente para quienes apoyan controles migratorios más severos, pero también en blanco de críticas por presunto uso excesivo de la fuerza y perfilamiento racial.

Además, su imagen con la cabeza rapada y un abrigo largo de corte militar, verde caqui, con insignias en brazos y hombros ha generado rechazo en redes sociales, donde algunos usuarios lo han comparado con oficiales nazis de la Segunda Guerra Mundial.

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Con información de N+

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