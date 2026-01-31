Al Menos 6 Heridos, Incluido un Niño, Luego de un Tiroteo en el Desfile de Mardi Gras, en EUA

Este sábado, 31 de enero de 2026, al menos seis personas resultaron heridas por disparos durante un desfile de Mardi Gras en Clinton, Louisiana, Estados Unidos.

El incidente ocurrió en las inmediaciones de la Corte Parroquial de East Feliciana Parish durante las festividades tradicionales de la celebración. Entre los heridos se encuentra un menor de edad que permanece en condición crítica.

Detalles del incidente

Los hechos se registraron alrededor de la 1:11 de la tarde, hora local, en plena celebración del desfile que se llevaba a cabo en la zona. Las autoridades locales respondieron al sitio tras los reportes de múltiples disparos.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información adicional sobre las circunstancias del tiroteo, ni sobre la identidad de los heridos o posibles sospechosos.

En breve más información...

Historias recomendadas:

CT