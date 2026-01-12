Miles de Enfermeras de Hospitales de Nueva York se Declaran en Huelga.

Miles de enfermeras en tres sistemas hospitalarios de la ciudad de Nueva York se declararon en huelga este lunes luego de que las negociaciones durante el fin de semana no lograron avances en sus disputas contractuales.

La huelga se desarrollaba en el Hospital Mount Sinai y dos de sus campus satélite. Los otros hospitales afectados son el NewYork-Presbyterian y el Centro Médico Montefiore en el Bronx.

Alrededor de 15 mil enfermeras están involucradas en la huelga, según la Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York.

El paro, que ocurre en plena temporada severa de influenza, podría obligar a los hospitales a trasladar pacientes, cancelar procedimientos o desviar ambulancias. También podría generar presión en otros hospitales de la ciudad que no están involucrados en el conflicto laboral, ya que los pacientes evitan los centros médicos afectados por la huelga.

Los hospitales involucrados han estado contratando enfermeras temporales para intentar cubrir el déficit de personal durante el paro y señalaron en un comunicado, durante las negociaciones, que harían "todo lo necesario para minimizar las interrupciones". Montefiore difundió un mensaje en el que aseguró a los pacientes que las citas se mantendrían.

El paro laboral ocurre de manera simultánea en varios hospitales, aunque cada centro médico negocia de forma independiente con el sindicato. En días recientes, otros hospitales de la ciudad y de sus suburbios alcanzaron acuerdos para evitar una posible huelga.

¿Qué exigen las enfermeras?

Las demandas de las enfermeras varían según el hospital, pero los principales puntos incluyen los niveles de personal y la seguridad en el lugar de trabajo. El sindicato sostiene que los hospitales han impuesto cargas de trabajo insostenibles.

Las enfermeras también exigen mejores medidas de seguridad, y citan incidentes como el ocurrido la semana pasada, cuando un hombre armado con un objeto punzocortante se atrincheró en una habitación de un hospital en Brooklyn y posteriormente fue abatido por la policía.

El sindicato también busca establecer límites al uso de inteligencia artificial en los hospitales.

Los hospitales sin fines de lucro involucrados en las negociaciones afirman que han trabajado para mejorar los niveles de personal, pero consideran que, en conjunto, las demandas del sindicato son demasiado costosas.

Las enfermeras votaron el mes pasado para autorizar la huelga.

Mamdani pide alcanzar acuerdo

Tanto la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, como el alcalde Zohran Mamdani expresaron su preocupación ante la posibilidad del paro.

A medida que se acercaba la fecha límite, Mamdani instó a ambas partes a continuar las negociaciones y alcanzar un acuerdo que "reconozca el valor de nuestras enfermeras y mantenga abiertos nuestros hospitales".

Nuestras enfermeras mantuvieron con vida a esta ciudad en sus momentos más difíciles. Su valor no es negociable

La última gran huelga de enfermeras en la ciudad ocurrió hace apenas tres años, en 2023. Ese paro, en Mount Sinai y Montefiore, fue breve y duró tres días. Derivó en un acuerdo que incrementó los salarios en 19% en un periodo de tres años en esos hospitales.

También incluyó compromisos para mejorar la dotación de personal, aunque actualmente el sindicato y los hospitales discrepan sobre el nivel de avances alcanzados o si las instituciones están incumpliendo las garantías acordadas.

