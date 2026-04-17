ICE Libera a Francesa de 86 Años que Buscaba un Amor Perdido en EUA: ¿Por Qué fue Arrestada?

Marie-Thérèse Ross-Mahé, una mujer francesa de 86 años, fue liberada tras ser detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de que se mudó a Estados Unidos para reunirse con su amor perdido.

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El hijo de Marie-Thérèse Ross-Mahé afirmó que los agentes del ICE trataron a su madre como una peligrosa criminal.

Así dieron a conocer la liberación de la 'abuelita' francesa en EUA

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, anunció este viernes 17 de abril de 2026 que la francesa octogenaria que llevaba detenida desde el 1 de abril por el ICE fue liberada y ya se encuentra en Francia.

Barrot explicó, en declaraciones a la prensa durante una visita a Montpellier, que Marie-Thérèse Ross-Mahé, de 86 años, se encuentra desde esta mañana en Francia, algo que dijo es "fuente de satisfacción".

Polémica detención por la edad de Marie-Thérèse Ross-Mahé

"Lo esencial es que esté de vuelta en Francia, y eso nos satisface plenamente".

Así lo expresó el jefe de la diplomacia francesa cuando se le preguntó por las condiciones de su arresto, que han causado polémica en Francia teniendo en cuenta su edad.

Barrot recordó que ya se ha pronunciado en el pasado sobre la acción del ICE y sus métodos de actuación que "han suscitado en preocupación", en particular por el uso de la violencia.

¿Por qué fue detenida Ross-Mahé por ICE?

Marie-Therese Helene Ross, entered the country in June 2025 under the Visa Waiver Program, which permitted her to remain in the country for 90 days. SEVEN MONTHS later, she is still illegally in the United States.



We encourage all illegal aliens to take control of their… https://t.co/MQFfkEGiyV — Homeland Security (@DHSgov) April 16, 2026

Según las autoridades estadounidenses, Ross-Mahé había sido detenida porque excedió el plazo de los 90 días de estancia en el país sin visado.

Desde Francia, uno de sus hijos se quejó de que el ICE no había informado a la familia de ese arresto, y sólo se enteraron cuando funcionarios consulares franceses le hicieron una visita. También acusaron que pese a su edad fue esposada y conducida a un centro de detención de Luisiana.

¿Por qué Marie viajó de Francia a EUA?

La adulta mayor francesa se casó en abril de 2025 con un antiguo soldado estadounidense al que había conocido en los años 1950, cuando él estaba destinado en una base de la OTAN de Saint Nazaire (noroeste de Francia), donde ella trabajaba como secretaria.

Luego de casarse dejó Francia y se instaló en Estados Unidos con él, pero el marido murió en enero de 2026.

con él, pero el marido murió en enero de 2026. A partir de ahí, Maríe tenía la intención de volver a Francia una vez que hubiera resuelto todos los asuntos vinculados a la sucesión, pero fue detenida.

El consulado y el gobierno francés se movilizaron cuando tuvieron conocimiento para conseguir su liberación. El asunto ha provocado controversia no sólo por la edad de la mujer, sino también por los métodos utilizados por el ICE contra ella, teniendo en cuenta que como esposa de un estadounidense podía solicitar la residencia permanente.

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Con información de N+

HVI